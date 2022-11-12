https://ria.ru/20221112/signal-1830989871.html

Американцы послали Байдену тревожный сигнал

Американцы послали Байдену тревожный сигнал - РИА Новости, 12.11.2022

Американцы послали Байдену тревожный сигнал

Американцы показали на промежуточных выборах в США, что не ждут баллотирования Джо Байдена на второй президентский срок, написал обозреватель CNN Крис Силлицца. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:11

2022-11-12T03:11

2022-11-12T03:11

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американцы показали на промежуточных выборах в США, что не ждут баллотирования Джо Байдена на второй президентский срок, написал обозреватель CNN Крис Силлицца.Американский журналист акцентировал внимание на том, что 90 процентов избирателей, причисляющих себя к сторонникам Республиканской партии, высказались против второго президентства Байдена. По его словам, даже среди демократов эта цифра составила 38 процентов.Силлицца назвал основной причиной подобного отношения американцев возраст Байдена и его постоянные оговорки. В ноябре политику исполнится 80 лет, а вскоре после президентских выборов 2024 года ему будет 82. Таким образом, к концу гипотетического второго срока ему исполнится 86 лет.Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки — например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены. Согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.

https://ria.ru/20221106/ssha-1829428105.html

https://ria.ru/20221111/bayden-1830962024.html

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Максим Горбачев

в мире, джо байден, сша