Американцы послали Байдену тревожный сигнал
CNN: американцы не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй президентский срок
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американцы показали на промежуточных выборах в США, что не ждут баллотирования Джо Байдена на второй президентский срок, написал обозреватель CNN Крис Силлицца.
"Согласно национальному экзит-поллу, 67 процентов избирателей, голосовавших на промежуточных выборах, не хотят, чтобы Байден баллотировался на пост президента в 2024 году, по сравнению с 30 процентами тех, кто поддерживают его выдвижение", — говорится в статье.
Американский журналист акцентировал внимание на том, что 90 процентов избирателей, причисляющих себя к сторонникам Республиканской партии, высказались против второго президентства Байдена. По его словам, даже среди демократов эта цифра составила 38 процентов.
Силлицца назвал основной причиной подобного отношения американцев возраст Байдена и его постоянные оговорки. В ноябре политику исполнится 80 лет, а вскоре после президентских выборов 2024 года ему будет 82. Таким образом, к концу гипотетического второго срока ему исполнится 86 лет.
Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки — например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены. Согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.