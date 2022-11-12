Рейтинг@Mail.ru
Американцы послали Байдену тревожный сигнал - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/signal-1830989871.html
Американцы послали Байдену тревожный сигнал
Американцы послали Байдену тревожный сигнал - РИА Новости, 12.11.2022
Американцы послали Байдену тревожный сигнал
Американцы показали на промежуточных выборах в США, что не ждут баллотирования Джо Байдена на второй президентский срок, написал обозреватель CNN Крис Силлицца. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:11
2022-11-12T03:11
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американцы показали на промежуточных выборах в США, что не ждут баллотирования Джо Байдена на второй президентский срок, написал обозреватель CNN Крис Силлицца.Американский журналист акцентировал внимание на том, что 90 процентов избирателей, причисляющих себя к сторонникам Республиканской партии, высказались против второго президентства Байдена. По его словам, даже среди демократов эта цифра составила 38 процентов.Силлицца назвал основной причиной подобного отношения американцев возраст Байдена и его постоянные оговорки. В ноябре политику исполнится 80 лет, а вскоре после президентских выборов 2024 года ему будет 82. Таким образом, к концу гипотетического второго срока ему исполнится 86 лет.Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки — например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены. Согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
https://ria.ru/20221106/ssha-1829428105.html
https://ria.ru/20221111/bayden-1830962024.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7921246dabae68598ba80b8fe4dd476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
03:11 12.11.2022
 
Американцы послали Байдену тревожный сигнал

CNN: американцы не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй президентский срок

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американцы показали на промежуточных выборах в США, что не ждут баллотирования Джо Байдена на второй президентский срок, написал обозреватель CNN Крис Силлицца.

"Согласно национальному экзит-поллу, 67 процентов избирателей, голосовавших на промежуточных выборах, не хотят, чтобы Байден баллотировался на пост президента в 2024 году, по сравнению с 30 процентами тех, кто поддерживают его выдвижение", — говорится в статье.

Американский журналист акцентировал внимание на том, что 90 процентов избирателей, причисляющих себя к сторонникам Республиканской партии, высказались против второго президентства Байдена. По его словам, даже среди демократов эта цифра составила 38 процентов.
Силлицца назвал основной причиной подобного отношения американцев возраст Байдена и его постоянные оговорки. В ноябре политику исполнится 80 лет, а вскоре после президентских выборов 2024 года ему будет 82. Таким образом, к концу гипотетического второго срока ему исполнится 86 лет.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 03:31
Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена
Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки — например, неоднократно называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены. Согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 20:46
Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба
 
В миреДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала