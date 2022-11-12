https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831061979.html
Цивилев дал старт реализации проекта развития территории СТК "Шерегеш"
Цивилев дал старт реализации проекта развития территории СТК "Шерегеш" - РИА Новости, 12.11.2022
Цивилев дал старт реализации проекта развития территории СТК "Шерегеш"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт реализации крупнейшего по объему строительства и инвестициям в России проекта комплексного развития... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:41
2022-11-12T16:41
2022-11-12T16:41
россия
кемеровская область
сергей цивилев
общество
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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт реализации крупнейшего по объему строительства и инвестициям в России проекта комплексного развития территории СТК "Шерегеш", рассчитанного на 20 лет, сообщает пресс-служба правительства региона."Развитие "Шерегеша" входит в число приоритетных проектов на федеральном уровне. По поручению Президента России Владимира Путина здесь реализуется национальный проект в сфере туризма, также наш курорт входит в программу социально-экономического развития до 2024 года. Наша конечная цель — сделать "Шерегеш" одним из лучших мировых горнолыжных курортов. Это требует подготовки инфраструктуры соответствующего уровня. Мы создаем максимально привлекательные условия, сюда зашли серьезные, мощные инвесторы, каждый уже приступил к строительству, и каждый год у нас будут появляться новые гостиницы, подъемники, инфраструктура. Результатом нашей совместной работы станет комплексное развитие курорта высочайшего класса", — цитирует пресс-служба Цивилева.Уточняется, что проект комплексного развития территорий СТК "Шерегеш" рассчитан на 20 лет. На территории в 427 гектаров будет построено 37 апарт-комплексов в стиле альпийского шале, в одном из которых расположится уникальный пятизвездочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Курорт пополнится домами в альпийском стиле — "барнхаусами". Вся инфраструктура сосредоточится вблизи действующих подъемников SkyWay и "Панорама". Это обеспечит резидентам быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам. Кроме того, планируется строительство в секторе "Ф" четырех трасс общей протяженностью 15 километров, первая будет сдана вместе с первым апарт-комплексом".Также губернатор провел совещание на площадке строительства нового жилого комплекса, который будет находиться в непосредственной близости от главной горы курорта. В рамках реализации мероприятий комплексного развития территории до 2027 года будет построено 19 жилых домов в сейсмике 7 баллов. Всего планируется сдать более 1700 квартир общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. В проекте — дома от 5 до 16 этажей. В каждом доме независимо от этажности будут лифты, в жилых домах с подземными парковками лифт останавливается в подземном этаже. В проекте — дома с индивидуальными кладовыми, что позволит оставить снаряжение и вещи.Также предусмотрено развитие инфраструктуры: здесь появятся кафе, рестораны, коммерческая недвижимость, двухэтажный торговый центр, два детских сада на 50 мест каждый. Также застройщик взял на себя обязательства по строительству внеплощадочных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день получено разрешение и уже начато строительство первых двух домов, проектная документация на третий жилой дом находится на экспертизе, на стадии разработки — по четвертому, пятому и шестому домам.
https://ria.ru/20221027/sheregesh-1827184882.html
https://ria.ru/20221110/bolnitsy-1830530339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемеровская область, сергей цивилев, общество
Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Общество
Цивилев дал старт реализации проекта развития территории СТК "Шерегеш"
Цивилев дал старт реализации проекта комплексного развития территории СТК "Шерегеш"
КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт реализации крупнейшего по объему строительства и инвестициям в России проекта комплексного развития территории СТК "Шерегеш", рассчитанного на 20 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Развитие "Шерегеша" входит в число приоритетных проектов на федеральном уровне. По поручению Президента России Владимира Путина
здесь реализуется национальный проект в сфере туризма, также наш курорт входит в программу социально-экономического развития до 2024 года. Наша конечная цель — сделать "Шерегеш" одним из лучших мировых горнолыжных курортов. Это требует подготовки инфраструктуры соответствующего уровня. Мы создаем максимально привлекательные условия, сюда зашли серьезные, мощные инвесторы, каждый уже приступил к строительству, и каждый год у нас будут появляться новые гостиницы, подъемники, инфраструктура. Результатом нашей совместной работы станет комплексное развитие курорта высочайшего класса", — цитирует пресс-служба Цивилева.
Уточняется, что проект комплексного развития территорий СТК "Шерегеш" рассчитан на 20 лет. На территории в 427 гектаров будет построено 37 апарт-комплексов в стиле альпийского шале, в одном из которых расположится уникальный пятизвездочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Курорт пополнится домами в альпийском стиле — "барнхаусами". Вся инфраструктура сосредоточится вблизи действующих подъемников SkyWay и "Панорама". Это обеспечит резидентам быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам. Кроме того, планируется строительство в секторе "Ф" четырех трасс общей протяженностью 15 километров, первая будет сдана вместе с первым апарт-комплексом".
Также губернатор провел совещание на площадке строительства нового жилого комплекса, который будет находиться в непосредственной близости от главной горы курорта. В рамках реализации мероприятий комплексного развития территории до 2027 года будет построено 19 жилых домов в сейсмике 7 баллов. Всего планируется сдать более 1700 квартир общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. В проекте — дома от 5 до 16 этажей. В каждом доме независимо от этажности будут лифты, в жилых домах с подземными парковками лифт останавливается в подземном этаже. В проекте — дома с индивидуальными кладовыми, что позволит оставить снаряжение и вещи.
Также предусмотрено развитие инфраструктуры: здесь появятся кафе, рестораны, коммерческая недвижимость, двухэтажный торговый центр, два детских сада на 50 мест каждый. Также застройщик взял на себя обязательства по строительству внеплощадочных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день получено разрешение и уже начато строительство первых двух домов, проектная документация на третий жилой дом находится на экспертизе, на стадии разработки — по четвертому, пятому и шестому домам.