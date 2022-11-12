https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831061979.html

Цивилев дал старт реализации проекта развития территории СТК "Шерегеш"

Цивилев дал старт реализации проекта развития территории СТК "Шерегеш" - РИА Новости, 12.11.2022

Цивилев дал старт реализации проекта развития территории СТК "Шерегеш"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт реализации крупнейшего по объему строительства и инвестициям в России проекта комплексного развития... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:41

2022-11-12T16:41

2022-11-12T16:41

россия

кемеровская область

сергей цивилев

общество

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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт реализации крупнейшего по объему строительства и инвестициям в России проекта комплексного развития территории СТК "Шерегеш", рассчитанного на 20 лет, сообщает пресс-служба правительства региона."Развитие "Шерегеша" входит в число приоритетных проектов на федеральном уровне. По поручению Президента России Владимира Путина здесь реализуется национальный проект в сфере туризма, также наш курорт входит в программу социально-экономического развития до 2024 года. Наша конечная цель — сделать "Шерегеш" одним из лучших мировых горнолыжных курортов. Это требует подготовки инфраструктуры соответствующего уровня. Мы создаем максимально привлекательные условия, сюда зашли серьезные, мощные инвесторы, каждый уже приступил к строительству, и каждый год у нас будут появляться новые гостиницы, подъемники, инфраструктура. Результатом нашей совместной работы станет комплексное развитие курорта высочайшего класса", — цитирует пресс-служба Цивилева.Уточняется, что проект комплексного развития территорий СТК "Шерегеш" рассчитан на 20 лет. На территории в 427 гектаров будет построено 37 апарт-комплексов в стиле альпийского шале, в одном из которых расположится уникальный пятизвездочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Курорт пополнится домами в альпийском стиле — "барнхаусами". Вся инфраструктура сосредоточится вблизи действующих подъемников SkyWay и "Панорама". Это обеспечит резидентам быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам. Кроме того, планируется строительство в секторе "Ф" четырех трасс общей протяженностью 15 километров, первая будет сдана вместе с первым апарт-комплексом".Также губернатор провел совещание на площадке строительства нового жилого комплекса, который будет находиться в непосредственной близости от главной горы курорта. В рамках реализации мероприятий комплексного развития территории до 2027 года будет построено 19 жилых домов в сейсмике 7 баллов. Всего планируется сдать более 1700 квартир общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. В проекте — дома от 5 до 16 этажей. В каждом доме независимо от этажности будут лифты, в жилых домах с подземными парковками лифт останавливается в подземном этаже. В проекте — дома с индивидуальными кладовыми, что позволит оставить снаряжение и вещи.Также предусмотрено развитие инфраструктуры: здесь появятся кафе, рестораны, коммерческая недвижимость, двухэтажный торговый центр, два детских сада на 50 мест каждый. Также застройщик взял на себя обязательства по строительству внеплощадочных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день получено разрешение и уже начато строительство первых двух домов, проектная документация на третий жилой дом находится на экспертизе, на стадии разработки — по четвертому, пятому и шестому домам.

https://ria.ru/20221027/sheregesh-1827184882.html

https://ria.ru/20221110/bolnitsy-1830530339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемеровская область, сергей цивилев, общество