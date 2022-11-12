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В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022" - РИА Новости, 12.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221112/sezon-1831082871.html
В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022"
В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022" - РИА Новости, 12.11.2022
В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022"
Состоялось торжественное закрытие поискового сезона Московской области в рамках "Вахты памяти-2022", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:03
2022-11-12T19:03
новости подмосковья
общество
андрей таран
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россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Состоялось торжественное закрытие поискового сезона Московской области в рамках "Вахты памяти-2022", сообщили в Минобороны РФ."Мероприятие было приурочено ко Дню поисковика Подмосковья и прошло на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея. Здесь в ноябре-декабре 1941 года успешно оборонялась от фашистов и потом перешла в наступление 78-я стрелковая дивизия. Участниками торжественного закрытия стали более 500 представителей поисковых отрядов, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений Московской области, представители органов власти", - сказали в ведомстве.Замдиректора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов поблагодарил поисковиков за их труд. "Когда народ и армия едины в нашей стране, мы непобедимы. Спасибо вам за то, что вы в первых рядах борцов за правду", - сказал он.В ведомстве уточнили, что в Московской области насчитывается более 3 тысяч поисковиков, вовлеченных в поиск и увековечение памяти погибших при защите отечества на территории области и других регионов России.В 2022 году поисковиками Подмосковья проведено 113 поисковых экспедиций в регионах сражений Великой Отечественной войны и 95 экспедиций на территории Московской области. "На подмосковной земле обнаружены и с почестями преданы земле останки 217 защитников родины, судьбы 7 человек установлены, в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" обнаружены останки 102 мирных граждан, зверски замученных фашистскими захватчиками", - уточнили в Минобороны РФ.На закрытии сезона поисковикам были вручены благодарственные награды правительства Московской области, знаки отличия Минобороны России, сертификаты на поисковое оборудование.
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общество, андрей таран, московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Общество, Андрей Таран, Московская область (Подмосковье), Россия
19:03 12.11.2022
 
В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022"

МО России: в Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022"

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Константин СеменецПоисковый сезон "Вахты Памяти – 2022" торжественно закрыли в Подмосковье
Поисковый сезон Вахты Памяти – 2022 торжественно закрыли в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Константин Семенец
Поисковый сезон "Вахты Памяти – 2022" торжественно закрыли в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Состоялось торжественное закрытие поискового сезона Московской области в рамках "Вахты памяти-2022", сообщили в Минобороны РФ.
"Мероприятие было приурочено ко Дню поисковика Подмосковья и прошло на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея. Здесь в ноябре-декабре 1941 года успешно оборонялась от фашистов и потом перешла в наступление 78-я стрелковая дивизия. Участниками торжественного закрытия стали более 500 представителей поисковых отрядов, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений Московской области, представители органов власти", - сказали в ведомстве.
Замдиректора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов поблагодарил поисковиков за их труд. "Когда народ и армия едины в нашей стране, мы непобедимы. Спасибо вам за то, что вы в первых рядах борцов за правду", - сказал он.
В ведомстве уточнили, что в Московской области насчитывается более 3 тысяч поисковиков, вовлеченных в поиск и увековечение памяти погибших при защите отечества на территории области и других регионов России.
В 2022 году поисковиками Подмосковья проведено 113 поисковых экспедиций в регионах сражений Великой Отечественной войны и 95 экспедиций на территории Московской области. "На подмосковной земле обнаружены и с почестями преданы земле останки 217 защитников родины, судьбы 7 человек установлены, в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" обнаружены останки 102 мирных граждан, зверски замученных фашистскими захватчиками", - уточнили в Минобороны РФ.
На закрытии сезона поисковикам были вручены благодарственные награды правительства Московской области, знаки отличия Минобороны России, сертификаты на поисковое оборудование.
 
Новости ПодмосковьяОбществоАндрей ТаранМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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