https://ria.ru/20221112/sezon-1831082871.html

В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022"

В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022" - РИА Новости, 12.11.2022

В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках "Вахты памяти-2022"

Состоялось торжественное закрытие поискового сезона Московской области в рамках "Вахты памяти-2022", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:03

2022-11-12T19:03

2022-11-12T19:03

новости подмосковья

общество

андрей таран

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831082284_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fb4addb176939330f70285938b53020.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Состоялось торжественное закрытие поискового сезона Московской области в рамках "Вахты памяти-2022", сообщили в Минобороны РФ."Мероприятие было приурочено ко Дню поисковика Подмосковья и прошло на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея. Здесь в ноябре-декабре 1941 года успешно оборонялась от фашистов и потом перешла в наступление 78-я стрелковая дивизия. Участниками торжественного закрытия стали более 500 представителей поисковых отрядов, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений Московской области, представители органов власти", - сказали в ведомстве.Замдиректора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов поблагодарил поисковиков за их труд. "Когда народ и армия едины в нашей стране, мы непобедимы. Спасибо вам за то, что вы в первых рядах борцов за правду", - сказал он.В ведомстве уточнили, что в Московской области насчитывается более 3 тысяч поисковиков, вовлеченных в поиск и увековечение памяти погибших при защите отечества на территории области и других регионов России.В 2022 году поисковиками Подмосковья проведено 113 поисковых экспедиций в регионах сражений Великой Отечественной войны и 95 экспедиций на территории Московской области. "На подмосковной земле обнаружены и с почестями преданы земле останки 217 защитников родины, судьбы 7 человек установлены, в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" обнаружены останки 102 мирных граждан, зверски замученных фашистскими захватчиками", - уточнили в Минобороны РФ.На закрытии сезона поисковикам были вручены благодарственные награды правительства Московской области, знаки отличия Минобороны России, сертификаты на поисковое оборудование.

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей таран, московская область (подмосковье), россия