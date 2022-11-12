https://ria.ru/20221112/sevastopol-1831081141.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 12.11.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:46

2022-11-12T18:46

2022-11-12T18:52

специальная военная операция на украине

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, сообщила пресс-служба правительства города."Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

севастополь