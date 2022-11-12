https://ria.ru/20221112/sevastopol-1831081141.html
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 12.11.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:46
2022-11-12T18:46
2022-11-12T18:52
специальная военная операция на украине
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, сообщила пресс-служба правительства города."Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
18:46 12.11.2022 (обновлено: 18:52 12.11.2022)
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Севастополя продлили желтый уровень террористической опасности до 27 ноября