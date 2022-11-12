Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/sevastopol-1831081141.html
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 12.11.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:46
2022-11-12T18:52
специальная военная операция на украине
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_0:115:3233:1933_1920x0_80_0_0_7266b43537ea9a2d7bc63bd1ab9debb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, сообщила пресс-служба правительства города."Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_d0bfd015f9e150449fb4c14619062d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
18:46 12.11.2022 (обновлено: 18:52 12.11.2022)
 
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Власти Севастополя продлили желтый уровень террористической опасности до 27 ноября

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВид на Севастополь из окна самолета
Вид на Севастополь из окна самолета - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид на Севастополь из окна самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября, сообщила пресс-служба правительства города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала