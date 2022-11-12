https://ria.ru/20221112/samara-1831073461.html

Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре

Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре - РИА Новости, 12.11.2022

Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:46

2022-11-12T17:46

2022-11-12T17:46

общество

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САМАРА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в медучреждении будут размещены приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой, для лечения пациентов с различными видами инфекций, кабинет функциональной диагностики, рентген-блок и лабораторный комплекс. На территории больницы разместятся помещение для источника резервного электропитания, кислородная станция, трансформаторная подстанция.К возведению нового корпуса приступили в мае прошлого года, на сегодняшний день готовность объекта составляет более 75%. Сейчас на объекте выполняются работы по подключению коммунальных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории, запланирована поставка мебели и медицинского оборудования. По данным пресс-службы, завершить строительные работы на объекте планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика: в 1 квартале 2023 года корпус должен быть полностью готов к приему пациентов.После осмотра нового корпуса Мурашко отметил, что соблюдение сроков при строительстве объектов здравоохранения крайне важно, и это зона ответственности главы каждого региона, куда выделяется федеральное софинансирование.Мурашко обратил внимание, что новый инфекционный стационар построен с учетом опыта пандемии коронавируса: палаты-боксы, размещение диагностического оборудования и сама диагностическая база, отсутствие пересечения потоков пациентов, обработка материалов, обеспечение безопасности персонала, - все соответствует самым высоким современным требованиям."Тот масштаб изменений, которые происходят сегодня в системе здравоохранения по всей стране, конечно, в первую очередь, благодаря мощному драйверу - поддержке, которую регионы получают от президента страны и от министерства здравоохранения. И в дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы опережающими темпами реализовывать все поставленные задачи, все планы, которые мы взяли на себя вместе с жителями региона", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221111/soglashenie-1830914601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, дмитрий азаров, россия, самарская область