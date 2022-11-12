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Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре - РИА Новости, 12.11.2022
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Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре
Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре - РИА Новости, 12.11.2022
Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:46
2022-11-12T17:46
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
дмитрий азаров
россия
самарская область
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САМАРА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в медучреждении будут размещены приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой, для лечения пациентов с различными видами инфекций, кабинет функциональной диагностики, рентген-блок и лабораторный комплекс. На территории больницы разместятся помещение для источника резервного электропитания, кислородная станция, трансформаторная подстанция.К возведению нового корпуса приступили в мае прошлого года, на сегодняшний день готовность объекта составляет более 75%. Сейчас на объекте выполняются работы по подключению коммунальных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории, запланирована поставка мебели и медицинского оборудования. По данным пресс-службы, завершить строительные работы на объекте планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика: в 1 квартале 2023 года корпус должен быть полностью готов к приему пациентов.После осмотра нового корпуса Мурашко отметил, что соблюдение сроков при строительстве объектов здравоохранения крайне важно, и это зона ответственности главы каждого региона, куда выделяется федеральное софинансирование.Мурашко обратил внимание, что новый инфекционный стационар построен с учетом опыта пандемии коронавируса: палаты-боксы, размещение диагностического оборудования и сама диагностическая база, отсутствие пересечения потоков пациентов, обработка материалов, обеспечение безопасности персонала, - все соответствует самым высоким современным требованиям."Тот масштаб изменений, которые происходят сегодня в системе здравоохранения по всей стране, конечно, в первую очередь, благодаря мощному драйверу - поддержке, которую регионы получают от президента страны и от министерства здравоохранения. И в дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы опережающими темпами реализовывать все поставленные задачи, все планы, которые мы взяли на себя вместе с жителями региона", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, дмитрий азаров, россия, самарская область
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Дмитрий Азаров, Россия, Самарская область
17:46 12.11.2022
 
Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детбольницы в Самаре

Азаров и Мурашко оценили подготовку нового корпуса детской больницы в Самаре

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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САМАРА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В субботу, 12 ноября, губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на 100 мест", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в медучреждении будут размещены приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой, для лечения пациентов с различными видами инфекций, кабинет функциональной диагностики, рентген-блок и лабораторный комплекс. На территории больницы разместятся помещение для источника резервного электропитания, кислородная станция, трансформаторная подстанция.
К возведению нового корпуса приступили в мае прошлого года, на сегодняшний день готовность объекта составляет более 75%. Сейчас на объекте выполняются работы по подключению коммунальных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории, запланирована поставка мебели и медицинского оборудования. По данным пресс-службы, завершить строительные работы на объекте планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика: в 1 квартале 2023 года корпус должен быть полностью готов к приему пациентов.
После осмотра нового корпуса Мурашко отметил, что соблюдение сроков при строительстве объектов здравоохранения крайне важно, и это зона ответственности главы каждого региона, куда выделяется федеральное софинансирование.
"Здесь я хотел бы сказать слова благодарности губернатору, потому что объект сдается с опережением графика, мы видим, что с высоким качеством идут работы. Сейчас уже ведется подготовка к приему законтрактованного оборудования", - приводит слова Мурашко пресс-служба.
Мурашко обратил внимание, что новый инфекционный стационар построен с учетом опыта пандемии коронавируса: палаты-боксы, размещение диагностического оборудования и сама диагностическая база, отсутствие пересечения потоков пациентов, обработка материалов, обеспечение безопасности персонала, - все соответствует самым высоким современным требованиям.
"Тот масштаб изменений, которые происходят сегодня в системе здравоохранения по всей стране, конечно, в первую очередь, благодаря мощному драйверу - поддержке, которую регионы получают от президента страны и от министерства здравоохранения. И в дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы опережающими темпами реализовывать все поставленные задачи, все планы, которые мы взяли на себя вместе с жителями региона", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключают соглашение об открытии в Самаре Школы 21 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоДмитрий АзаровРоссияСамарская область
 
 
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