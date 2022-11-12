https://ria.ru/20221112/rossiya-1831044258.html
Россия уже вернула исконные российские земли, заявил Медведев
Россия уже вернула исконные российские земли, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2022
Россия уже вернула исконные российские земли, заявил Медведев
Россия уже вернула исконные российские земли, и это возвращение продолжится, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:02
2022-11-12T15:02
2022-11-12T15:10
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия уже вернула исконные российские земли, и это возвращение продолжится, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он написал, что "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года""Хочу напомнить их. Напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20221112/rossiya-1831041970.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев
15:02 12.11.2022 (обновлено: 15:10 12.11.2022)
Россия уже вернула исконные российские земли, заявил Медведев
Медведев: Россия защищает своих граждан и уже вернула исконные российские земли