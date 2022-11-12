https://ria.ru/20221112/rossiya-1831044258.html

Россия уже вернула исконные российские земли, заявил Медведев

Россия уже вернула исконные российские земли, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2022

Россия уже вернула исконные российские земли, заявил Медведев

Россия уже вернула исконные российские земли, и это возвращение продолжится, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:02

2022-11-12T15:02

2022-11-12T15:10

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия уже вернула исконные российские земли, и это возвращение продолжится, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он написал, что "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года""Хочу напомнить их. Напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20221112/rossiya-1831041970.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, дмитрий медведев