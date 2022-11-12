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России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов - РИА Новости, 12.11.2022
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России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов
России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов - РИА Новости, 12.11.2022
России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов
России необходима общественно-политическая жизнь для становления общества, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме КПРФ в честь 100-летия СССР. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:48
2022-11-12T14:48
геннадий зюганов
россия
ссср
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РОЖДЕСТВЕНО, 12 ноя - РИА Новости. России необходима общественно-политическая жизнь для становления общества, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме КПРФ в честь 100-летия СССР.Кроме того, лидер КПРФ призвал наращивать участие коммунистов в международных движениях."Следует наращивать наше участие в международных движениях антифашистов, женщин, молодёжи, профсоюзов, юристов-демократов, в других прогрессивных организациях. Эта работа еще не поставлена на должный уровень, не со всеми организациями налажены постоянные рабочие контакты. Наступает время, когда значение этой деятельности усиливается, нужно обратить на нее пристальное внимание", - сказал он.Зюганов отметил, что на данный момент действуют 119 коммунистических и рабочих партий в 88 странах.
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геннадий зюганов, россия, ссср
Геннадий Зюганов, Россия, СССР
14:48 12.11.2022
 
России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Зюганов: России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов . Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО, 12 ноя - РИА Новости. России необходима общественно-политическая жизнь для становления общества, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме КПРФ в честь 100-летия СССР.
"Исторический момент требует самого активного участия граждан в судьбе страны. Самое время - не болтать о гражданском обществе, а всемерно содействовать его становлению. России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, с опорой на широкий, истинно народный патриотизм. А возродить его как массовое явление - значит вспомнить о его советском содержании", - сообщил Зюганов.
Кроме того, лидер КПРФ призвал наращивать участие коммунистов в международных движениях.
"Следует наращивать наше участие в международных движениях антифашистов, женщин, молодёжи, профсоюзов, юристов-демократов, в других прогрессивных организациях. Эта работа еще не поставлена на должный уровень, не со всеми организациями налажены постоянные рабочие контакты. Наступает время, когда значение этой деятельности усиливается, нужно обратить на нее пристальное внимание", - сказал он.
Зюганов отметил, что на данный момент действуют 119 коммунистических и рабочих партий в 88 странах.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Геннадий ЗюгановРоссияСССР
 
 
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