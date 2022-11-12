https://ria.ru/20221112/rossiya-1831041970.html

России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов

России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов - РИА Новости, 12.11.2022

России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь, заявил Зюганов

России необходима общественно-политическая жизнь для становления общества, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме КПРФ в честь 100-летия СССР. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:48

2022-11-12T14:48

2022-11-12T14:48

геннадий зюганов

россия

ссср

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РОЖДЕСТВЕНО, 12 ноя - РИА Новости. России необходима общественно-политическая жизнь для становления общества, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме КПРФ в честь 100-летия СССР.Кроме того, лидер КПРФ призвал наращивать участие коммунистов в международных движениях."Следует наращивать наше участие в международных движениях антифашистов, женщин, молодёжи, профсоюзов, юристов-демократов, в других прогрессивных организациях. Эта работа еще не поставлена на должный уровень, не со всеми организациями налажены постоянные рабочие контакты. Наступает время, когда значение этой деятельности усиливается, нужно обратить на нее пристальное внимание", - сказал он.Зюганов отметил, что на данный момент действуют 119 коммунистических и рабочих партий в 88 странах.

https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818489905.html

россия

ссср

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

геннадий зюганов, россия, ссср