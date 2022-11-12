https://ria.ru/20221112/rossiya-1830938520.html

Пока Россия сосредоточивается, "Большая двадцатка" может подождать

Пока Россия сосредоточивается, "Большая двадцатка" может подождать - РИА Новости, 12.11.2022

Пока Россия сосредоточивается, "Большая двадцатка" может подождать

Владимир Путин не поедет на саммиты "Большой двадцатки" на Бали и АТЭС в Бангкоке — два этих главных ежегодных международных саммита пройдут на следующей... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:14

россия

украина

брикс

шос

саммит g20

си цзиньпин

владимир путин

синдзо абэ

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Владимир Путин не поедет на саммиты "Большой двадцатки" на Бали и АТЭС в Бангкоке — два этих главных ежегодных международных саммита пройдут на следующей неделе. Вместо лидера страны Россию в Индонезии будет представлять Сергей Лавров, а в Таиланде — первый вице-премьер Андрей Белоусов. Отсутствие российского президента само по себе станет едва ли не главным событием саммита "Большой двадцатки" в условиях, когда именно наша спецоперация на Украине является самым обсуждаемым кризисом из происходящих сейчас в мире.При этом формально Украины даже не будет в повестке дня — максимум, чего можно ожидать, так это видеообращения Зеленского, которого позвали на саммит в качестве гостя (каждый год на саммитах присутствуют несколько руководителей разных стран мира, не входящих в "Двадцатку"), но на Бали он тоже не прилетит. Тем не менее происходящее на Украине будет больше всего обсуждаться в кулуарах саммита: ведь именно Россию Запад пытается представить виновником углубляющегося мирового кризиса.Который начался с пандемии, продолжился энергетическим кризисом, экономическими войнами и теперь грозит уже глобальной рецессией: то есть весь мир стоит на ушах. И все это из-за России? Или из-за того что уходящий мировой гегемон не хочет мирным путем отказываться от своего доминирования и попыток любой ценой остановить начавшуюся перестройку миропорядка? Владимир Путин мог бы многое рассказать об этом мировым лидерам (как он, например, сделал это в недавнем выступлении на Валдайском форуме), но решил, что нынешняя встреча на Бали не лучший повод для этого.Хотя у Путина самый большой опыт руководства из всех глав "Большой двадцатки", он участвовал лишь в 11 из 16 проходивших саммитов, потому что первые четыре года Россию представлял тогдашний президент Медведев. С 2012-го Путин приезжал на все встречи — последняя прошла летом 2019-го в японской Осаке, где хозяином был ныне покойный Синдзо Абэ. А за прошедшие три с половиной года лидеры ни разу не собирались очно — все встречи проходили в онлайн-формате.За это время сильно изменился не только мир, но и состав участников саммита. Из тех, кого принимал в Японии Абэ, на своих постах осталась ровно половина — и в основном это лидеры незападного мира, а из "Большой семерки" сохранились только Макрон и Трюдо. Зато ключевые фигуры БРИКС на месте: из пяти глав государств уходит только бразильский президент Болсонару (но он еще будет на Бали). Так что нынешний саммит станет местом встречи Востока и Запада — Си Цзиньпин получит возможность познакомится с новыми руководителями европейских стран (понимающих: англосаксы хотят, чтобы Европа готовилась к разрыву с Китаем) и провести встречу с Байденом, которая пройдет на фоне растущей напряженности в американо-китайских отношениях.В этих условиях Путин решил не разыгрывать никаких комбинаций, ведь в случае его приезда все сосредоточились бы на ожиданиях его встречи или разговора с Байденом. А говорить сейчас совершенно не о чем: американцы сделали ставку на поражение России на Украине, став, по сути, стороной конфликта, а Россия не намерена отказываться от достижения поставленной цели вырвать Украину из рук атлантистов. Никаких "договорняков" тут в принципе быть не может. Более того, конфликт на Украине является лишь частью глобального конфликта России с англосаксами — конфликта, в котором вопрос стоит о будущем нашего государства-цивилизации. А наш конфликт с Западом, в свою очередь, является частью (и ускорителем) глобальной трансформации всего миропорядка, проявляющегося как в перемещении центра силы из Атлантики в Тихий океан, так и в конфликтах Восток — Запад и Север — Юг.Россия находится в эпицентре всего этого процесса — и Путин не просто не уходит от борьбы, он ее даже провоцирует. Но делает это так, как лучше для данного момента: сочетая личную дипломатию с военными действиями, а публичные заявления — с закулисными переговорами. У Путина очень доверительные и серьезные отношения с лидерами незападного мира — Си Цзиньпином, Моди, Эрдоганом, Хаменеи, руководителями арабских стран. Все, что касается выстраивания двусторонних отношений с их странами, он может обсудить и так, а для многосторонних форматов есть БРИКС и ШОС.Роль "Большой двадцатки" скорее в смотре сил, и сейчас сложилась как раз та ситуация, когда Восток и Запад в ее рамках все больше поляризуются. Путин при этом однозначно воспринимается всеми как человек, бросивший вызов мировому гегемону, то есть потенциальный лидер всего незападного мира. Но для того чтобы подкрепить этот статус, Россия должна побеждать на поле боя — иначе ее способность возглавить сопротивление гегемону (для подавляющего большинства крупных держав речь идет не о военном противостоянии с США, а о геополитическом) будет подвергаться сомнению. И дело тут не в том, что мы так уж хотим нести факел новой мировой революции. Нет, просто успешно отстаивая свои интересы, принципы и земли, мы автоматически становимся в глазах остального мира теми, кто решились и смогли.И подобное отношение, в свою очередь, сыграет уже нам на руку — и ускоряя перестройку миропорядка, и помогая держать удар, а также атаковать. Так что нам все равно никуда не уйти от лидерства и Путин еще выпьет на Бали водки с Си Цзиньпином: как это было во время одной из их первых встреч девять лет назад на саммите АТЭС — в день рождения нашего президента. А пока что для Путина важнее оставаться на рабочем месте — на посту главнокомандующего.

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/sammit-1830526042.html

https://ria.ru/20221111/germaniya-1830724502.html

https://ria.ru/20221111/sammit-1830747533.html

https://ria.ru/20221110/obsuzhdenie-1830606194.html

https://ria.ru/20221111/putin-1830739836.html

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россия, украина, брикс, шос, саммит g20, си цзиньпин, владимир путин, синдзо абэ