https://ria.ru/20221112/rosselkhozbank-1831058225.html

МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT

МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 12.11.2022

МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT

Российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и намерена добиваться решения этого... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:27

2022-11-12T16:27

2022-11-12T16:31

экономика

россельхозбанк

swift

россия

сергей вершинин

оон

санкции в отношении россии

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568133440_0:130:2659:1626_1920x0_80_0_0_c6947e9c7cc52afaf6667bc6131da461.jpg

ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и намерена добиваться решения этого вопроса, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин."С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом", - сказал дипломат журналистам по итогам встречи в Женеве."Есть конкретные проработки того, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков. Они известны - это Citibank и JPMorgan. Но эта опция, если и может быть, то она может быть только временной, потому что реальное решение - это полное переподключение Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWFT", - добавил Вершинин.По его словам, представители ООН со своей стороны заверили, что считают это "жизненно важным". Он подчеркнул, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT.

https://ria.ru/20221003/swift-1821116485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россельхозбанк, swift, россия, сергей вершинин, оон, санкции в отношении россии, санкции