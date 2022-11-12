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МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 12.11.2022
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МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT
МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 12.11.2022
МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT
Российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и намерена добиваться решения этого... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:27
2022-11-12T16:31
экономика
россельхозбанк
swift
россия
сергей вершинин
оон
санкции в отношении россии
санкции
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и намерена добиваться решения этого вопроса, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин."С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом", - сказал дипломат журналистам по итогам встречи в Женеве."Есть конкретные проработки того, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков. Они известны - это Citibank и JPMorgan. Но эта опция, если и может быть, то она может быть только временной, потому что реальное решение - это полное переподключение Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWFT", - добавил Вершинин.По его словам, представители ООН со своей стороны заверили, что считают это "жизненно важным". Он подчеркнул, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT.
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экономика, россельхозбанк, swift, россия, сергей вершинин, оон, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Россельхозбанк, SWIFT, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Санкции в отношении России, Санкции
16:27 12.11.2022 (обновлено: 16:31 12.11.2022)
 
МИД: Россия обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT

Замглавы МИД Вершинин: Россия намерена добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкВхода в офис "Россельхозбанка" на одной из улиц в Москве
Входа в офис Россельхозбанка на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Входа в офис "Россельхозбанка" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и намерена добиваться решения этого вопроса, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом", - сказал дипломат журналистам по итогам встречи в Женеве.
"Есть конкретные проработки того, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков. Они известны - это Citibank и JPMorgan. Но эта опция, если и может быть, то она может быть только временной, потому что реальное решение - это полное переподключение Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWFT", - добавил Вершинин.
По его словам, представители ООН со своей стороны заверили, что считают это "жизненно важным". Он подчеркнул, что Россия будет добиваться переподключения банка к SWIFT.
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ЭкономикаРоссельхозбанкSWIFTРоссияСергей ВершининООНСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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