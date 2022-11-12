https://ria.ru/20221112/rebenok-1831049222.html

Власти Кировской области шокированы историей со сбежавшим из сада ребенком

Власти Кировской области шокированы историей со сбежавшим из сада ребенком - РИА Новости, 12.11.2022

Власти Кировской области шокированы историей со сбежавшим из сада ребенком

Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал "шокирующей" историю со сбежавшим в одном памперсе из детсада ребенке, призвал проверить дошкольные... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:38

2022-11-12T15:38

2022-11-12T15:46

происшествия

здоровье - общество

александр соколов

кировская область

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал "шокирующей" историю со сбежавшим в одном памперсе из детсада ребенке, призвал проверить дошкольные учреждения и поблагодарил прохожих, спасших малыша.Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано снятое на камеру наблюдения в Кирове видео с малышом в одном подгузнике, ковыляющим босиком по тротуару. Проезжающий мимо курьер остановился возле полуголого ребенка, подозвал прохожую, после чего взял ребенка на руки и понес ее вслед за женщиной к ней домой, откуда вызвали "скорую". Сообщается, что полуторагодовалая девочка сбежала из детского сада во время тихого часа, и ее отсутствия никто не заметил. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Кировской области, с ребенком все в порядке благодаря быстрой реакции прохожих, ведомство проводит проверку после инцидента."История с малышкой, выбежавшей в одном подгузнике на улицу, действительно шокирует. Это случилось позавчера на улице Чапаева, где индивидуальный предприниматель организовал группу по присмотру за детьми. В полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность. В тот день в группе было 3 ребенка. Воспитательница отправила детей на тихий час, вышла в другую комнату. Девочка вышла в открытую дверь. Без присмотра, абсолютно свободно", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что "действия (или бездействие) ответственных за присмотр детей должны получить должную оценку в рамках российского законодательства" и предложил правоохранительным органам и профильным ведомствам "проверить все подобные учреждения"."Со своей стороны хочу сказать слова благодарности курьеру, который не проехал мимо девочки. Помог, вместе с женщиной из соседнего дома вызвали "скорую". Главное – человеческое отношение к ближним", - отметил губернатор Кировской области.

https://ria.ru/20211117/detsad-1759404628.html

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Полуторагодовалая девочка ушла из детсада в Кирове. Видео с камеры наблюдения Ребенок сбежал из детского сада в одном памперсе, его подобрали прохожие, прокуратура проводит проверку. Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано снятое на камеру наблюдения в Кирове видео с малышом в одном подгузнике, ковыляющим босиком по тротуару. Проезжающий мимо курьер остановился возле полуголого ребенка, подозвал прохожую, после чего взял ребенка на руки и понес ее вслед за женщиной к ней домой, откуда вызвали скорую. Сообщается, что полуторагодовалая девочка сбежала из детского сада во время тихого часа, и ее отсутствия никто не заметил. 2022-11-12T15:38 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, александр соколов, кировская область, киров