СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России
Independent: расследование "дела Скрипалей" установит, правильно ли Лондон обвинил Россию
© AP Photo / Matt DunhamПолицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что открытое разбирательство по "делу Скрипалей" направлено на то, чтобы определить, правильно ли поступил Лондон, обвинив Москву в отравлении, сообщает газета Independent.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
"Часть моих функций состоит в том, чтобы определить, были ли они (представители правительства) правы (заявляя об ответственных за атаку) или нет", - отметил лорд Хьюз, возглавивший расследование смерти Стерджес.
При этом представляющий правительство адвокат Кэтри Макгейхи заявила, что распространение материалов расследования может способствовать подготовке очередной атаки со стороны "враждебного государства или террориста".