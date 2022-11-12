https://ria.ru/20221112/rassledovanie-1830983269.html

СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России

СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России - РИА Новости, 12.11.2022

СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России

Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что открытое разбирательство по "делу Скрипалей" направлено на то, чтобы определить, правильно ли... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T00:23

2022-11-12T00:23

2022-11-12T00:23

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что открытое разбирательство по "делу Скрипалей" направлено на то, чтобы определить, правильно ли поступил Лондон, обвинив Москву в отравлении, сообщает газета Independent.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.При этом представляющий правительство адвокат Кэтри Макгейхи заявила, что распространение материалов расследования может способствовать подготовке очередной атаки со стороны "враждебного государства или террориста".

https://ria.ru/20220902/skripali-1814135545.html

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в мире, сергей скрипаль, сергей лавров, россия, лондон, москва, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис