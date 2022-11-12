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СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России - РИА Новости, 12.11.2022
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СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России
СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России
Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что открытое разбирательство по "делу Скрипалей" направлено на то, чтобы определить, правильно ли... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T00:23
2022-11-12T00:23
в мире
сергей скрипаль
сергей лавров
россия
лондон
москва
главное разведывательное управление рф
скотленд-ярд
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что открытое разбирательство по "делу Скрипалей" направлено на то, чтобы определить, правильно ли поступил Лондон, обвинив Москву в отравлении, сообщает газета Independent.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.При этом представляющий правительство адвокат Кэтри Макгейхи заявила, что распространение материалов расследования может способствовать подготовке очередной атаки со стороны "враждебного государства или террориста".
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в мире, сергей скрипаль, сергей лавров, россия, лондон, москва, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис
В мире, Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Россия, Лондон, Москва, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис
00:23 12.11.2022
 
СМИ: расследование "дела Скрипалей" установит, верно ли обвинение России

Independent: расследование "дела Скрипалей" установит, правильно ли Лондон обвинил Россию

© AP Photo / Matt DunhamПолицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь
Полицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что открытое разбирательство по "делу Скрипалей" направлено на то, чтобы определить, правильно ли поступил Лондон, обвинив Москву в отравлении, сообщает газета Independent.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
"Часть моих функций состоит в том, чтобы определить, были ли они (представители правительства) правы (заявляя об ответственных за атаку) или нет", - отметил лорд Хьюз, возглавивший расследование смерти Стерджес.
При этом представляющий правительство адвокат Кэтри Макгейхи заявила, что распространение материалов расследования может способствовать подготовке очередной атаки со стороны "враждебного государства или террориста".
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 20:10
Россия потребовала от британского МИД предоставить информацию о Скрипалях
 
В миреСергей СкрипальСергей ЛавровРоссияЛондонМоскваГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офис
 
 
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