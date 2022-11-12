https://ria.ru/20221112/pvo-1831039466.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО - РИА Новости, 12.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:30

2022-11-12T14:30

2022-11-12T14:30

специальная военная операция на украине

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херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Чистополье Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ДНР.

https://ria.ru/20221112/minoborony-1831038352.html

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россия, харьковская область, херсонская область , безопасность