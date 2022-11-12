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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО - РИА Новости, 12.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:30
2022-11-12T14:30
2022-11-12T14:30
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Чистополье Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ДНР.
https://ria.ru/20221112/minoborony-1831038352.html
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россия, харьковская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Херсонская область , Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО
Минобороны: ПВО России за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS