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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/pvo-1831039466.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО - РИА Новости, 12.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:30
2022-11-12T14:30
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Чистополье Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ДНР.
https://ria.ru/20221112/minoborony-1831038352.html
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россия, харьковская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Херсонская область , Безопасность
14:30 12.11.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО

Минобороны: ПВО России за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" ПВО России
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ ПВО России - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" ПВО России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Чистополье Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ДНР.
Работа минометного расчета ЮВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьХерсонская областьБезопасность
 
 
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