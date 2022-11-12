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Мурашко и Азаров дали старт производству инновационной продукции СамГМУ

Мурашко и Азаров дали старт производству инновационной продукции СамГМУ - РИА Новости, 12.11.2022

Мурашко и Азаров дали старт производству инновационной продукции СамГМУ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дали старт серийному производству инновационной продукции Самарского... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:26

2022-11-12T16:26

2022-11-12T16:41

общество

технологии

михаил мурашко

дмитрий азаров

россия

самарская область

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САМАРА, 12 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дали старт серийному производству инновационной продукции Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в субботу, 12 ноября, в рамках рабочей поездки в регион министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым оценил разработки и цифровые решения университета, а также научно-исследовательский потенциал вуза."Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров сегодня дали старт новому серийному производству инновационной медицинской продукции вуза в индустриальном парке "Преображенка", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на производственной площадке уже налажен выпуск нескольких разработок СамГМУ: мультисенсорных тренажеров для реабилитации ReviVR и ReviMotion, а также первой российской системы хирургической навигации AUTOPLAN. Отмечается, что с запуском серийного производства университет сможет закрыть потребности в навигационных хирургических системах на всей территории страны, обеспечивая технологическую независимость от импортного оборудования.На площадке также расположены производственные мощности НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. На них организован выпуск имплантов для эндопротезирования из титана и циркониевой керамики по инновационной технологии, разработанной специалистами университета.По информации пресс-службы, запуск новой площадки также позволит создать в России крупносерийное производство изделий для телемедицины. Кроме того, в ближайших планах СамГМУ запуск серийного производства медицинских комплектующих и изделий различного назначения."Мне очень приятно, что Самарский государственный медицинский университет – один из 10 вузов министерства здравоохранения, который стал участником программы "Приоритет 2030" и получил дополнительный толчок для развития. И сегодня этот центр – это еще один наш вклад в развитие современной медицины. Современная медицина – это высокие технологии, которые мы реализуем в проектах "Медицинская наука для человека" в рамках поручения председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Все, что производится здесь, внедряется в практическое здравоохранение, в подготовку студентов. Это опережение – то, чем сегодня может гордиться медицина Российской Федерации, и то, в чем она может конкурировать", - цитирует Мурашко пресс-служба.Азаров отметил, что запуск серийного производства медицинских изделий – это огромный шаг вперед как для самого вуза, так и для Самарской области, страны в целом. "Сначала был создан центр прорывных, инновационных технологий. Следующий шаг – инжиниринговый центр, разработка, внедрение. И теперь – серийное производство. Это огромный шаг вперед, это выстраивание технологической цепочки, производство конечного продукта, который нацелен на здоровье людей, на здоровье нации, на то, чтобы каждый человек мог чувствовать себя по-настоящему счастливым. Раньше говорили, что медицинский университет – это триада: лечить, учить и заниматься наукой. Сегодня с полным основанием в эту триаду можно добавить и производство. Это очень важно".

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самарская область

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общество, технологии, михаил мурашко, дмитрий азаров, россия, самарская область