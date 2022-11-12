https://ria.ru/20221112/pravitelstvo-1831026695.html

Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы

Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы - РИА Новости, 12.11.2022

Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы

Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:01

2022-11-12T13:01

2022-11-12T13:01

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает введение института пробации, представляющий собой совокупность мер, которые применяются в отношении осужденных и освобожденных из тюрьмы лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данный институт предусматривает социальную адаптацию и реабилитацию, а также ресоциализацию и защиту прав и законных интересов этих лиц.

https://ria.ru/20221003/minyust-1821270294.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, общество