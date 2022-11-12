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Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы - РИА Новости, 12.11.2022
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Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы - РИА Новости, 12.11.2022
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы
Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:01
2022-11-12T13:01
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает введение института пробации, представляющий собой совокупность мер, которые применяются в отношении осужденных и освобожденных из тюрьмы лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данный институт предусматривает социальную адаптацию и реабилитацию, а также ресоциализацию и защиту прав и законных интересов этих лиц.
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россия, правительство рф, общество
Россия, Правительство РФ, Общество
13:01 12.11.2022
 
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы

Правительство одобрило меры ресоциализации для осужденных и освобожденных из тюрьмы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект предусматривает введение института пробации, представляющий собой совокупность мер, которые применяются в отношении осужденных и освобожденных из тюрьмы лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данный институт предусматривает социальную адаптацию и реабилитацию, а также ресоциализацию и защиту прав и законных интересов этих лиц.
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