https://ria.ru/20221112/pravitelstvo-1831026695.html
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы - РИА Новости, 12.11.2022
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы
Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:01
2022-11-12T13:01
2022-11-12T13:01
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает введение института пробации, представляющий собой совокупность мер, которые применяются в отношении осужденных и освобожденных из тюрьмы лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данный институт предусматривает социальную адаптацию и реабилитацию, а также ресоциализацию и защиту прав и законных интересов этих лиц.
https://ria.ru/20221003/minyust-1821270294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, общество
Россия, Правительство РФ, Общество
Правительство одобрило меры ресоциализации для освобожденных из тюрьмы
Правительство одобрило меры ресоциализации для осужденных и освобожденных из тюрьмы