https://ria.ru/20221112/pomosch-1831001715.html

Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР

Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022

Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР

Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T09:00

2022-11-12T09:00

2022-11-12T09:00

россия

луганская народная республика

мария львова-белова

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель организации." Команда Русской гуманитарной миссии 11 ноября доставила пять тонн гуманитарной помощи для трех образовательных учреждений Лутугинского района ЛНР", - рассказал собеседник агентства.По словам представителя организации, в состав груза кроме прочего вошли мебель, отопительное оборудование, детское питание, а также спортивный инвентарь, закупленный в рамках проекта "Детям в руки", реализуемого совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой."Также были переданы гуманитарные наборы для всех учащихся и сотрудников учебных заведений (каждый гуманитарный набор состоит из 15-20 позиций продуктов первой необходимости и средств личной гигиены, а также портативного фильтра для очистки воды)", - рассказал представитель миссии.Он уточнил, что также помощь была привезена в фельдшерско-акушерский пункт Первозвановки в ЛНР.

https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, мария львова-белова