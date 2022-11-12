https://ria.ru/20221112/pomosch-1831001715.html
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР
Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:00
2022-11-12T09:00
2022-11-12T09:00
россия
луганская народная республика
мария львова-белова
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель организации." Команда Русской гуманитарной миссии 11 ноября доставила пять тонн гуманитарной помощи для трех образовательных учреждений Лутугинского района ЛНР", - рассказал собеседник агентства.По словам представителя организации, в состав груза кроме прочего вошли мебель, отопительное оборудование, детское питание, а также спортивный инвентарь, закупленный в рамках проекта "Детям в руки", реализуемого совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой."Также были переданы гуманитарные наборы для всех учащихся и сотрудников учебных заведений (каждый гуманитарный набор состоит из 15-20 позиций продуктов первой необходимости и средств личной гигиены, а также портативного фильтра для очистки воды)", - рассказал представитель миссии.Он уточнил, что также помощь была привезена в фельдшерско-акушерский пункт Первозвановки в ЛНР.
https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, мария львова-белова
Россия, Луганская Народная Республика, Мария Львова-Белова
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР
Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов ЛНР
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель организации.
" Команда Русской гуманитарной миссии 11 ноября доставила пять тонн гуманитарной помощи для трех образовательных учреждений Лутугинского района ЛНР", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя организации, в состав груза кроме прочего вошли мебель, отопительное оборудование, детское питание, а также спортивный инвентарь, закупленный в рамках проекта "Детям в руки", реализуемого совместно с уполномоченным при президенте РФ
по правам ребенка Марии Львовой-Беловой
.
"Также были переданы гуманитарные наборы для всех учащихся и сотрудников учебных заведений (каждый гуманитарный набор состоит из 15-20 позиций продуктов первой необходимости и средств личной гигиены, а также портативного фильтра для очистки воды)", - рассказал представитель миссии.
Он уточнил, что также помощь была привезена в фельдшерско-акушерский пункт Первозвановки в ЛНР.