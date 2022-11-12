Рейтинг@Mail.ru
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/pomosch-1831001715.html
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР
Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:00
2022-11-12T09:00
россия
луганская народная республика
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:245:2942:1900_1920x0_80_0_0_0bd6a248cf8febab14ac32d3762e3e42.jpg
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель организации." Команда Русской гуманитарной миссии 11 ноября доставила пять тонн гуманитарной помощи для трех образовательных учреждений Лутугинского района ЛНР", - рассказал собеседник агентства.По словам представителя организации, в состав груза кроме прочего вошли мебель, отопительное оборудование, детское питание, а также спортивный инвентарь, закупленный в рамках проекта "Детям в руки", реализуемого совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой."Также были переданы гуманитарные наборы для всех учащихся и сотрудников учебных заведений (каждый гуманитарный набор состоит из 15-20 позиций продуктов первой необходимости и средств личной гигиены, а также портативного фильтра для очистки воды)", - рассказал представитель миссии.Он уточнил, что также помощь была привезена в фельдшерско-акушерский пункт Первозвановки в ЛНР.
https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_98e6f1c0b3d0f3fdda1d8d4d3ff0fd98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, мария львова-белова
Россия, Луганская Народная Республика, Мария Львова-Белова
09:00 12.11.2022
 
Русская гуманитарная миссия привезла помощь для школ и детсадов ЛНР

Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкАвтомобиль с гуманитарной помощью
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Автомобиль с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия привезла порядка пяти тонн гумпомощи для школ и детсадов Лутугинского района Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель организации.
" Команда Русской гуманитарной миссии 11 ноября доставила пять тонн гуманитарной помощи для трех образовательных учреждений Лутугинского района ЛНР", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя организации, в состав груза кроме прочего вошли мебель, отопительное оборудование, детское питание, а также спортивный инвентарь, закупленный в рамках проекта "Детям в руки", реализуемого совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Также были переданы гуманитарные наборы для всех учащихся и сотрудников учебных заведений (каждый гуманитарный набор состоит из 15-20 позиций продуктов первой необходимости и средств личной гигиены, а также портативного фильтра для очистки воды)", - рассказал представитель миссии.
Он уточнил, что также помощь была привезена в фельдшерско-акушерский пункт Первозвановки в ЛНР.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 10:34Липецкая область
Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала