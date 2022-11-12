https://ria.ru/20221112/pogoda-1831082153.html

Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду - РИА Новости, 12.11.2022

Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, такой ветер возможен до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:55

2022-11-12T18:55

2022-11-12T18:59

комплекс городского хозяйства москвы

москва

погода

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, такой ветер возможен до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 13 ноября возможен сильный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20221112/pogoda-1831016374.html

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

комплекс городского хозяйства москвы, москва, погода