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Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду - РИА Новости, 12.11.2022
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Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду
Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду - РИА Новости, 12.11.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду
Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, такой ветер возможен до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:55
2022-11-12T18:59
комплекс городского хозяйства москвы
москва
погода
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, такой ветер возможен до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 13 ноября возможен сильный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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комплекс городского хозяйства москвы, москва, погода
Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, Погода
18:55 12.11.2022 (обновлено: 18:59 12.11.2022)
 
Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

Столичный КГХ предупредил москвичей о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПлохая погода в Москве
Плохая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, такой ветер возможен до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до утра 13 ноября возможен сильный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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