https://ria.ru/20221112/pogoda-1831016374.html
В Москве установлен новый температурный рекорд
В Москве установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве установлен новый температурный рекорд
В Москве побит рекорд тепла для 12 ноября, который зафиксировали в 2010 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:38
2022-11-12T11:38
2022-11-12T19:00
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве побит рекорд тепла для 12 ноября, который зафиксировали в 2010 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."К десяти часам утра температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2010 году", — рассказал Леус.По его словам, сегодня в столице ожидается от десяти до двенадцати градусов тепла, в Подмосковье — плюс восемь-тринадцать. При этом в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
https://ria.ru/20221112/pogoda-1831009432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
11:38 12.11.2022 (обновлено: 19:00 12.11.2022)
В Москве установлен новый температурный рекорд
Синоптик Леус: в Москве побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 9,6 градуса тепла