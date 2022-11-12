https://ria.ru/20221112/pogoda-1831016374.html

В Москве установлен новый температурный рекорд

В Москве установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022

В Москве установлен новый температурный рекорд

В Москве побит рекорд тепла для 12 ноября, который зафиксировали в 2010 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:38

2022-11-12T11:38

2022-11-12T19:00

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве побит рекорд тепла для 12 ноября, который зафиксировали в 2010 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."К десяти часам утра температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2010 году", — рассказал Леус.По его словам, сегодня в столице ожидается от десяти до двенадцати градусов тепла, в Подмосковье — плюс восемь-тринадцать. При этом в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

https://ria.ru/20221112/pogoda-1831009432.html

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московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода