Рейтинг@Mail.ru
В Москве установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/pogoda-1831016374.html
В Москве установлен новый температурный рекорд
В Москве установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве установлен новый температурный рекорд
В Москве побит рекорд тепла для 12 ноября, который зафиксировали в 2010 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:38
2022-11-12T19:00
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831080142_0:306:2953:1967_1920x0_80_0_0_f4a7d69605f3e63292c9d478dce92689.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве побит рекорд тепла для 12 ноября, который зафиксировали в 2010 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."К десяти часам утра температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2010 году", — рассказал Леус.По его словам, сегодня в столице ожидается от десяти до двенадцати градусов тепла, в Подмосковье — плюс восемь-тринадцать. При этом в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
https://ria.ru/20221112/pogoda-1831009432.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831080142_0:0:2624:1967_1920x0_80_0_0_d9acfd4dfe9c4602d2ad3e014276ebd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
11:38 12.11.2022 (обновлено: 19:00 12.11.2022)
 
В Москве установлен новый температурный рекорд

Синоптик Леус: в Москве побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 9,6 градуса тепла

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве побит рекорд тепла для 12 ноября, который зафиксировали в 2010 году, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К десяти часам утра температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2010 году", — рассказал Леус.
По его словам, сегодня в столице ожидается от десяти до двенадцати градусов тепла, в Подмосковье — плюс восемь-тринадцать. При этом в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 10:23
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала