https://ria.ru/20221112/pogoda-1831009432.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.11.2022

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:23

2022-11-12T10:23

2022-11-12T11:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 9.00 14 ноября.

https://ria.ru/20221112/pogoda-1831008538.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода