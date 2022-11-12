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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.11.2022
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:23
2022-11-12T11:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 9.00 14 ноября.
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
10:23 12.11.2022 (обновлено: 11:09 12.11.2022)
 
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 9.00 14 ноября.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 10:13
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрПогода
 
 
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