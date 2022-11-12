https://ria.ru/20221112/pogoda-1831008538.html

В Москве может быть установлен новый температурный рекорд

В Москве может быть установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022

В Москве может быть установлен новый температурный рекорд

Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве, ожидается до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:13

2022-11-12T10:13

2022-11-12T10:13

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве, ожидается до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Весьма вероятно, что будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня, который пока составляет плюс 9,3 градуса и установлен в 2010 году", - рассказал Леус.Также он отметил, что максимальная температура воздуха в Москве - плюс 10-12 градусов. В Подмосковье ожидается плюс 8-13 градусов.

https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html

москва

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус