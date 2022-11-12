https://ria.ru/20221112/pogoda-1831008538.html
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд
Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве, ожидается до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:13
2022-11-12T10:13
2022-11-12T10:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве, ожидается до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Весьма вероятно, что будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня, который пока составляет плюс 9,3 градуса и установлен в 2010 году", - рассказал Леус.Также он отметил, что максимальная температура воздуха в Москве - плюс 10-12 градусов. В Подмосковье ожидается плюс 8-13 градусов.
https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд
Синоптик Леус не исключил, что тепература в Москве побьет установленный в 2010 году рекорд