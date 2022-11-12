Рейтинг@Mail.ru
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/pogoda-1831008538.html
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд
Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве, ожидается до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:13
2022-11-12T10:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823763777_0:46:3021:1745_1920x0_80_0_0_1c1d0fb46c975d080e46bedf84f0e38a.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве, ожидается до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Весьма вероятно, что будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня, который пока составляет плюс 9,3 градуса и установлен в 2010 году", - рассказал Леус.Также он отметил, что максимальная температура воздуха в Москве - плюс 10-12 градусов. В Подмосковье ожидается плюс 8-13 градусов.
https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823763777_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_9ba08a5ebe9842722ddd22029cfccc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
10:13 12.11.2022
 
В Москве может быть установлен новый температурный рекорд

Синоптик Леус не исключил, что тепература в Москве побьет установленный в 2010 году рекорд

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве, ожидается до плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Весьма вероятно, что будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня, который пока составляет плюс 9,3 градуса и установлен в 2010 году", - рассказал Леус.
Также он отметил, что максимальная температура воздуха в Москве - плюс 10-12 градусов. В Подмосковье ожидается плюс 8-13 градусов.
Зимний пейзаж - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 02:10
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала