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Лавров встретился с вьетнамским коллегой на Восточноазиатском саммите

Лавров встретился с вьетнамским коллегой на Восточноазиатском саммите - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров встретился с вьетнамским коллегой на Восточноазиатском саммите

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:23

2022-11-12T15:23

2022-11-12T15:23

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восточноазиатский саммит

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атр

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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передаёт корреспондент РИА Новости.Предыдущие переговоры глав МИД двух стран состоялись в июле этого года во Вьетнаме, когда Лавров совершал визит в эту страну.В начале переговоров в рамках Восточноазиатского саммита Лавров поблагодарил главу МИД Вьетнама за оказанное гостеприимство, а Буй Тхань Шон подчеркнул важность прошедшей и нынешней встреч, которые проходят, несмотря на COVID-ограничения.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.

https://ria.ru/20221112/sammit-1830191296.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вьетнам, восточноазиатский саммит, сергей лавров, атр