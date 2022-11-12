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Лавров встретился с вьетнамским коллегой на Восточноазиатском саммите
Лавров встретился с вьетнамским коллегой на Восточноазиатском саммите - РИА Новости, 12.11.2022
Лавров встретился с вьетнамским коллегой на Восточноазиатском саммите
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:23
2022-11-12T15:23
2022-11-12T15:23
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восточноазиатский саммит
сергей лавров
атр
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передаёт корреспондент РИА Новости.Предыдущие переговоры глав МИД двух стран состоялись в июле этого года во Вьетнаме, когда Лавров совершал визит в эту страну.В начале переговоров в рамках Восточноазиатского саммита Лавров поблагодарил главу МИД Вьетнама за оказанное гостеприимство, а Буй Тхань Шон подчеркнул важность прошедшей и нынешней встреч, которые проходят, несмотря на COVID-ограничения.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вьетнам, восточноазиатский саммит, сергей лавров, атр
В мире, Россия, Вьетнам, Восточноазиатский саммит, Сергей Лавров, АТР
Лавров встретился с вьетнамским коллегой на Восточноазиатском саммите
Лавров проводит переговоры с вьетнамским коллегой на полях Восточноазиатского саммита