https://ria.ru/20221112/pamyatnik-1831080431.html

Постпредство России призвало ЮНЕСКО обратить внимание на снос памятников

Постпредство России призвало ЮНЕСКО обратить внимание на снос памятников - РИА Новости, 12.11.2022

Постпредство России призвало ЮНЕСКО обратить внимание на снос памятников

Постпредство России при ЮНЕСКО призвало организацию обратить внимание на снос памятников на Украине и в Прибалтике. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:40

2022-11-12T18:40

2022-11-12T18:40

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Постпредство России при ЮНЕСКО призвало организацию обратить внимание на снос памятников на Украине и в Прибалтике."Война с памятниками приобрела угрожающие масштабы не только на Украине, где у власти находятся радикальные националисты, но и в так называемой "цивилизованной" Европе, гордящейся своими "демократическими" ценностями. Дело поставлено на поток", - говорится в комментарии постпредства, опубликованном на сайте МИД РФ.По информации прессы Эстонии, с начала года имели место более 40 случаев надругательств над памятниками; в Литве – 15. В Латвии было законодательно закреплено, что до 15 ноября должны быть демонтированы 69 монументов."Последний инцидент произошел в латвийском Шкяуне, где местные власти сровняли с землей братское воинское захоронение, раскурочив бульдозером расположенный там мемориал и памятные плиты. В земле под ними покоятся останки нескольких десятков советских воинов, отдавших свои жизни за свободное и мирное будущее", - напомнили в постпредстве.По оценке авторов обращения, цель этой варварской политики очевидна – переписать историю в угоду политической конъюнктуре."Глумление над памятью борцов с фашизмом происходит несмотря на мнение миллионов неравнодушных граждан. Нарушаются двусторонние договоры о защите воинских мемориалов, попираются международные политические обязательства, включая принципы Декларации ЮНЕСКО, осуждающей преднамеренное разрушение культурного наследия", - отметили в постпредстве.Там напомнили, что "созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим свои существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства"."Снос памятников только способствует эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Борьба с этими опасными явлениями – одна из важнейших задач ЮНЕСКО в сферах ее компетенции. Призываем ЮНЕСКО перестать выборочно заботиться о памятниках по политическому признаку!" - заключили авторы обращения.

https://ria.ru/20221028/pamyatnik-1827685480.html

https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830376928.html

https://ria.ru/20221111/pamyatnik-1830727783.html

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в мире, россия, украина, прибалтика, юнеско