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Глава МИД Швеции опроверг заявления о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 12.11.2022
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Глава МИД Швеции опроверг заявления о размещении ядерного оружия
Глава МИД Швеции опроверг заявления о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 12.11.2022
Глава МИД Швеции опроверг заявления о размещении ядерного оружия
Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем, которого цитирует... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T06:13
2022-11-12T09:04
в мире
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
швеция
финляндия
турция
нато
умеренная коалиционная партия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем, которого цитирует Reuters.По словам главы МИД, Стокгольм последует примеру соседей, Дании и Норвегии, на территории которых нет таких вооружений."Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. &lt;...&gt; Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", — добавил Билльстрем.В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что правительству не следует устанавливать какие-либо ограничения перед вступлением в НАТО, в том числе и в отношении ядерного оружия. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае на фоне российской специальной военной операции на Украине. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но сняла возражения после того, как три страны подписали меморандум, учитывающий все причины озабоченности Анкары. Тем не менее турецкое правительство подчеркивало, что условием ратификации вступления Швеции и Финляндии в альянс будет выполнение ими всех требований относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Турции.На сегодняшний день уже 28 из 30 стран (кроме Турции и Венгрии) поддержали прием Швеции и Финляндии в НАТО.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, хотя вступление в него Швеции и Финляндии не станет экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20221108/shvetsiya-1829915041.html
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в мире, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, швеция, финляндия, турция, нато, умеренная коалиционная партия
В мире, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, Швеция, Финляндия, Турция, НАТО, Умеренная коалиционная партия
06:13 12.11.2022 (обновлено: 09:04 12.11.2022)
 
Глава МИД Швеции опроверг заявления о размещении ядерного оружия

Глава МИД Швеции отверг перспективу размещения ядерного оружия после присоединения к НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем, которого цитирует Reuters.
По словам главы МИД, Стокгольм последует примеру соседей, Дании и Норвегии, на территории которых нет таких вооружений.
"Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. <...> Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством", — добавил Билльстрем.
В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что правительству не следует устанавливать какие-либо ограничения перед вступлением в НАТО, в том числе и в отношении ядерного оружия. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания.
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Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае на фоне российской специальной военной операции на Украине. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но сняла возражения после того, как три страны подписали меморандум, учитывающий все причины озабоченности Анкары. Тем не менее турецкое правительство подчеркивало, что условием ратификации вступления Швеции и Финляндии в альянс будет выполнение ими всех требований относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Турции.
На сегодняшний день уже 28 из 30 стран (кроме Турции и Венгрии) поддержали прием Швеции и Финляндии в НАТО.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, хотя вступление в него Швеции и Финляндии не станет экзистенциальной угрозой для России.
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