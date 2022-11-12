05:27 12.11.2022 (обновлено: 10:02 12.11.2022)
Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину
Историк Зюсс назвал западных политиков нацистами, поддерживающими Украину против России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам, написал в статье для Modern Diplomacy американский историк Эрик Зюсс.
"Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров", — заявил он.
По мнению автора статьи, Запад просчитался с введенными против России санкциями, нанеся вред самому себе. Страны ЕС лишились самого дешевого источника энергоресурсов, и теперь обычным европейцами придется переплачивать из-за решения их правительств.
Историк также проанализировал динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, признав, что Россия победила на "экономическом фронте".
"Запад "раздавлен" санкциями Великобритании, США и их союзников", — резюмировал Зюсс.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.