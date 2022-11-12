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Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину - РИА Новости, 12.11.2022
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Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину
Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину - РИА Новости, 12.11.2022
Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину
Антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам, написал в статье для Modern Diplomacy... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T05:27
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам, написал в статье для Modern Diplomacy американский историк Эрик Зюсс.По мнению автора статьи, Запад просчитался с введенными против России санкциями, нанеся вред самому себе. Страны ЕС лишились самого дешевого источника энергоресурсов, и теперь обычным европейцами придется переплачивать из-за решения их правительств.Историк также проанализировал динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, признав, что Россия победила на "экономическом фронте"."Запад "раздавлен" санкциями Великобритании, США и их союзников", — резюмировал Зюсс.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221111/posledstviya-1830659243.html
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цены на нефть, украина, россия, великобритания, евросоюз, в мире, сша
Цены на нефть, Украина, Россия, Великобритания, Евросоюз, В мире, США
05:27 12.11.2022 (обновлено: 10:02 12.11.2022)
 
Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину

Историк Зюсс назвал западных политиков нацистами, поддерживающими Украину против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам, написал в статье для Modern Diplomacy американский историк Эрик Зюсс.

"Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента. Потребителям и промышленным предприятиям в Великобритании, Европе и даже в самой Америке придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров", — заявил он.

По мнению автора статьи, Запад просчитался с введенными против России санкциями, нанеся вред самому себе. Страны ЕС лишились самого дешевого источника энергоресурсов, и теперь обычным европейцами придется переплачивать из-за решения их правительств.
Историк также проанализировал динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, признав, что Россия победила на "экономическом фронте".
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"Запад "раздавлен" санкциями Великобритании, США и их союзников", — резюмировал Зюсс.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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