https://ria.ru/20221112/natsisty-1830993494.html

Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину

Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину - РИА Новости, 12.11.2022

Американский историк обрушился на нацистов, поддерживающих Украину

Антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам, написал в статье для Modern Diplomacy... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T05:27

2022-11-12T05:27

2022-11-12T10:02

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции и финансовая поддержка Киева показали истинное отношение западных политиков к своим гражданам, написал в статье для Modern Diplomacy американский историк Эрик Зюсс.По мнению автора статьи, Запад просчитался с введенными против России санкциями, нанеся вред самому себе. Страны ЕС лишились самого дешевого источника энергоресурсов, и теперь обычным европейцами придется переплачивать из-за решения их правительств.Историк также проанализировал динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, признав, что Россия победила на "экономическом фронте"."Запад "раздавлен" санкциями Великобритании, США и их союзников", — резюмировал Зюсс.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221111/posledstviya-1830659243.html

https://ria.ru/20221101/sanktsii-1828323586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, украина, россия, великобритания, евросоюз, в мире, сша