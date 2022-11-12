https://ria.ru/20221112/naemniki-1831034311.html

Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области

Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2022

Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области

Наемники уже из 40 стран воюют за Киев на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них - поляки, заявил член главного совета... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:50

2022-11-12T13:50

2022-11-12T13:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Наемники уже из 40 стран воюют за Киев на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них - поляки, заявил член главного совета региона Владимир Рогов."Большое скопление иностранных боевиков. Именно на Запорожском направлении они являются лидерами по присутствию. Если совсем недавно мы могли говорить о 34 странах, откуда они приехали, то сегодня это уже свыше 40 стран", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, в основном это польские наемники. "Только польских наемников - представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров - прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных", - рассказал он.Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.На сегодняшний день Россия контролирует более 70% Запорожской области. Под контролем Украины остается областной центр, город Запорожье.

https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html

запорожская область

киев

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов, киев, украина