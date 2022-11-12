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Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/naemniki-1831034311.html
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2022
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области
Наемники уже из 40 стран воюют за Киев на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них - поляки, заявил член главного совета... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:50
2022-11-12T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
киев
украина
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Наемники уже из 40 стран воюют за Киев на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них - поляки, заявил член главного совета региона Владимир Рогов."Большое скопление иностранных боевиков. Именно на Запорожском направлении они являются лидерами по присутствию. Если совсем недавно мы могли говорить о 34 странах, откуда они приехали, то сегодня это уже свыше 40 стран", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, в основном это польские наемники. "Только польских наемников - представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров - прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных", - рассказал он.Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.На сегодняшний день Россия контролирует более 70% Запорожской области. Под контролем Украины остается областной центр, город Запорожье.
https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, владимир рогов, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Украина
13:50 12.11.2022
 
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области

Рогов: на Запорожском направлении на стороне Киева воюют наемники из более 40 стран

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Наемники уже из 40 стран воюют за Киев на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них - поляки, заявил член главного совета региона Владимир Рогов.
"Большое скопление иностранных боевиков. Именно на Запорожском направлении они являются лидерами по присутствию. Если совсем недавно мы могли говорить о 34 странах, откуда они приехали, то сегодня это уже свыше 40 стран", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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По его словам, в основном это польские наемники. "Только польских наемников - представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров - прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных", - рассказал он.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.
На сегодняшний день Россия контролирует более 70% Запорожской области. Под контролем Украины остается областной центр, город Запорожье.
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11 ноября, 16:58Инфографика
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