https://ria.ru/20221112/naemniki-1831034311.html
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2022
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области
Наемники уже из 40 стран воюют за Киев на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них - поляки, заявил член главного совета... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:50
2022-11-12T13:50
2022-11-12T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_075d75df0c14b7943308d4c7de7b3752.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Наемники уже из 40 стран воюют за Киев на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них - поляки, заявил член главного совета региона Владимир Рогов."Большое скопление иностранных боевиков. Именно на Запорожском направлении они являются лидерами по присутствию. Если совсем недавно мы могли говорить о 34 странах, откуда они приехали, то сегодня это уже свыше 40 стран", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, в основном это польские наемники. "Только польских наемников - представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров - прошло по запорожской ЛБС свыше пяти тысяч человек. Также большое количество грузинских боевиков, и очень много чеченоязычных", - рассказал он.Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.На сегодняшний день Россия контролирует более 70% Запорожской области. Под контролем Украины остается областной центр, город Запорожье.
https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html
запорожская область
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fac6622d68f2ef56118cbd27776d1cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Украина
Наемники из более 40 стран воюют на стороне Киева в Запорожской области
Рогов: на Запорожском направлении на стороне Киева воюют наемники из более 40 стран