https://ria.ru/20221112/mina-1831022181.html
Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка
Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 12.11.2022
Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка
Мирный житель получил ранения в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:26
2022-11-12T12:26
2022-11-12T12:26
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
оон
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Куйбышевском районе Донецка по улице Маршала Жукова мирный житель получил ранение на сброшенной ранее украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20221106/mina-1829462703.html
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, ООН, Происшествия
Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка
Штаб ДНР: мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка