09:29 12.11.2022 (обновлено: 11:17 12.11.2022)
В Мариуполе прошел объединенный педсовет новых территорий России
В Мариуполе прошел объединенный педсовет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/TelegramВ Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/Telegram
В Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
МАРИУПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Мариуполе прошел объединенный педсовет Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент РИА Новости.
"Мало кто верил, что первого сентября на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Луганской Народной Республики откроются 3 334 школы. Мало кто верил. И то, что они открылись, - это, уважаемые коллеги, благодаря вам", - обратился к собравшимся на педсовете учителям министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
"Мы будем делать все для того, чтобы поддержать вас, дорогие учителя. Чтобы появлялись такие прекрасные школы, в которой мы сегодня находимся", - продолжил министр просвещения РФ Кравцов.
Объединенный педсовет прошел в недавно восстановленной средней школе номер 7 города Мариуполя.
На педсовете присутствовал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/TelegramВ Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/Telegram
В Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
"Сегодня впервые на таком уровне и в таком масштабе, с участием представителей педагогического сообщества Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, мы обсуждаем интеграцию в единое российское образовательное пространство и планируем построение школы возможностей и перспектив", - сказал Пушилин.
В мероприятии приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. На завершающем этапе педсовета учителям были вручены награды Федерального собрания Российской Федерации.