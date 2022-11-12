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В Мариуполе прошел объединенный педсовет новых территорий России - РИА Новости, 12.11.2022
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В Мариуполе прошел объединенный педсовет новых территорий России
В Мариуполе прошел объединенный педсовет новых территорий России - РИА Новости, 12.11.2022
В Мариуполе прошел объединенный педсовет новых территорий России
В Мариуполе прошел объединенный педсовет Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:29
2022-11-12T11:17
сергей кравцов
денис пушилин
ольга казакова
донецкая народная республика
мариуполь
херсонская область
госдума рф
общество
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МАРИУПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Мариуполе прошел объединенный педсовет Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент РИА Новости."Мало кто верил, что первого сентября на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Луганской Народной Республики откроются 3 334 школы. Мало кто верил. И то, что они открылись, - это, уважаемые коллеги, благодаря вам", - обратился к собравшимся на педсовете учителям министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."Мы будем делать все для того, чтобы поддержать вас, дорогие учителя. Чтобы появлялись такие прекрасные школы, в которой мы сегодня находимся", - продолжил министр просвещения РФ Кравцов.Объединенный педсовет прошел в недавно восстановленной средней школе номер 7 города Мариуполя.На педсовете присутствовал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Сегодня впервые на таком уровне и в таком масштабе, с участием представителей педагогического сообщества Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, мы обсуждаем интеграцию в единое российское образовательное пространство и планируем построение школы возможностей и перспектив", - сказал Пушилин.В мероприятии приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. На завершающем этапе педсовета учителям были вручены награды Федерального собрания Российской Федерации.
https://ria.ru/20221105/berdnikov-1829309059.html
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сергей кравцов, денис пушилин, ольга казакова, донецкая народная республика, мариуполь, херсонская область , госдума рф, общество, образование - общество
Сергей Кравцов, Денис Пушилин, Ольга Казакова, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Херсонская область , Госдума РФ, Общество, Образование - Общество
09:29 12.11.2022 (обновлено: 11:17 12.11.2022)
 
В Мариуполе прошел объединенный педсовет новых территорий России

В Мариуполе прошел объединенный педсовет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/TelegramВ Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/Telegram
В Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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МАРИУПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Мариуполе прошел объединенный педсовет Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент РИА Новости.
"Мало кто верил, что первого сентября на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Луганской Народной Республики откроются 3 334 школы. Мало кто верил. И то, что они открылись, - это, уважаемые коллеги, благодаря вам", - обратился к собравшимся на педсовете учителям министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
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"Мы будем делать все для того, чтобы поддержать вас, дорогие учителя. Чтобы появлялись такие прекрасные школы, в которой мы сегодня находимся", - продолжил министр просвещения РФ Кравцов.
Объединенный педсовет прошел в недавно восстановленной средней школе номер 7 города Мариуполя.
На педсовете присутствовал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/TelegramВ Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
В Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Официальный канал Министра образования и науки ДНР Ольги Колударовой/Telegram
В Мариуполе Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первый педсовет, объединивший педагогическое сообщество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
"Сегодня впервые на таком уровне и в таком масштабе, с участием представителей педагогического сообщества Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, мы обсуждаем интеграцию в единое российское образовательное пространство и планируем построение школы возможностей и перспектив", - сказал Пушилин.
В мероприятии приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова, министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. На завершающем этапе педсовета учителям были вручены награды Федерального собрания Российской Федерации.
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Сергей КравцовДенис ПушилинОльга КазаковаДонецкая Народная РеспубликаМариупольХерсонская областьГосдума РФОбществоОбразование - Общество
 
 
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