https://ria.ru/20221112/lnr-1831009295.html

ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР

ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке, уничтожено здание старой школы, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:22

2022-11-12T10:22

2022-11-12T10:22

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

украина

сцкк

происшествия

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке, уничтожено здание старой школы, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.40 по населенному пункту Меловатка (Сватовского района, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела уничтожено здание старой школы", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221111/obstrel-1830847959.html

луганская народная республика

сша

украина

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луганская народная республика, сша, украина, сцкк, происшествия, рсзо himars