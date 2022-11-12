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ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР
ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке, уничтожено здание старой школы, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:22
2022-11-12T10:22
2022-11-12T10:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
украина
сцкк
происшествия
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке, уничтожено здание старой школы, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.40 по населенному пункту Меловатка (Сватовского района, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела уничтожено здание старой школы", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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луганская народная республика, сша, украина, сцкк, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, Происшествия, РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке