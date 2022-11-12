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ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/lnr-1831009295.html
ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР
ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке, уничтожено здание старой школы, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:22
2022-11-12T10:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
украина
сцкк
происшествия
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке, уничтожено здание старой школы, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.40 по населенному пункту Меловатка (Сватовского района, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела уничтожено здание старой школы", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, сша, украина, сцкк, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, Происшествия, РСЗО HIMARS
10:22 12.11.2022
 
ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Меловатке в ЛНР

Представительство ЛНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Меловатке, уничтожено здание старой школы, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.40 по населенному пункту Меловатка (Сватовского района, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела уничтожено здание старой школы", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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11 ноября, 15:36Специальная военная операция на Украине
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаСЦККПроисшествияРСЗО HIMARS
 
 
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