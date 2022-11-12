16:36 12.11.2022 (обновлено: 19:38 12.11.2022)
Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене
Лавров и глава МИД Лаоса Салемсай Коммасит проводят встречу в Пномпене
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салемсай Коммасит на встрече в Пномпене в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салемсай Коммасит на встрече в Пномпене в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС)
ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Перед ее началом министры провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке: глава российского МИДа поинтересовался у коллеги, как давно тот находится в Камбодже, тот ответил, что "уже пять дней".
После встречи МИД РФ сообщил, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшие шаги по продвижению практического сотрудничества на приоритетных направлениях.
"Обмен мнениями по международной проблематике подтвердил близость или совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Министры высказались за дальнейшее укрепление эффективной координации усилий на различных международных площадках, в том числе в рамках асеаноцентричных механизмов", - сообщил МИД РФ