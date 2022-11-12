https://ria.ru/20221112/lavrov-1831060634.html

Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене

Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене

Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:36

2022-11-12T16:36

2022-11-12T19:38

в мире

сергей лавров

россия

лаос

пномпень

восточноазиатский саммит

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Перед ее началом министры провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке: глава российского МИДа поинтересовался у коллеги, как давно тот находится в Камбодже, тот ответил, что "уже пять дней".После встречи МИД РФ сообщил, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшие шаги по продвижению практического сотрудничества на приоритетных направлениях."Обмен мнениями по международной проблематике подтвердил близость или совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Министры высказались за дальнейшее укрепление эффективной координации усилий на различных международных площадках, в том числе в рамках асеаноцентричных механизмов", - сообщил МИД РФ

https://ria.ru/20221112/g20-1830997803.html

россия

лаос

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в мире, сергей лавров, россия, лаос, пномпень, восточноазиатский саммит, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)