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Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене - РИА Новости, 12.11.2022
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Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене
Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене - РИА Новости, 12.11.2022
Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене
Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:36
2022-11-12T19:38
в мире
сергей лавров
россия
лаос
пномпень
восточноазиатский саммит
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Перед ее началом министры провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке: глава российского МИДа поинтересовался у коллеги, как давно тот находится в Камбодже, тот ответил, что "уже пять дней".После встречи МИД РФ сообщил, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшие шаги по продвижению практического сотрудничества на приоритетных направлениях."Обмен мнениями по международной проблематике подтвердил близость или совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Министры высказались за дальнейшее укрепление эффективной координации усилий на различных международных площадках, в том числе в рамках асеаноцентричных механизмов", - сообщил МИД РФ
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в мире, сергей лавров, россия, лаос, пномпень, восточноазиатский саммит, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, Россия, Лаос, Пномпень, Восточноазиатский саммит, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:36 12.11.2022 (обновлено: 19:38 12.11.2022)
 
Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене

Лавров и глава МИД Лаоса Салемсай Коммасит проводят встречу в Пномпене

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салемсай Коммасит на встрече в Пномпене в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салемсай Коммасит на встрече в Пномпене в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС) - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салемсай Коммасит на встрече в Пномпене в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС)
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Перед ее началом министры провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке: глава российского МИДа поинтересовался у коллеги, как давно тот находится в Камбодже, тот ответил, что "уже пять дней".
После встречи МИД РФ сообщил, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшие шаги по продвижению практического сотрудничества на приоритетных направлениях.
"Обмен мнениями по международной проблематике подтвердил близость или совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Министры высказались за дальнейшее укрепление эффективной координации усилий на различных международных площадках, в том числе в рамках асеаноцентричных механизмов", - сообщил МИД РФ
12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 08:05
Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты
 
В миреСергей ЛавровРоссияЛаосПномпеньВосточноазиатский саммитМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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