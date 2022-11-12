Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/lavrov-1830993823.html
Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит
Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 12.11.2022
Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, где 13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите, передаёт... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T05:36
2022-11-12T05:37
в мире
сергей лавров
камбоджа
россия
атр
пномпень
восточноазиатский саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, где 13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите, передаёт корреспондент РИА Новости.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона традиционно рассматривает эту площадку как важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности.Нынешний визит Лаврова в Камбоджу второй за полгода, до этого он приезжал в Пномпень на министерскую встречу ВАС.После Камбоджи Сергей Лавров направится на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221110/sammit-1830402861.html
https://ria.ru/20221112/sammit-1830191296.html
камбоджа
россия
атр
пномпень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, камбоджа, россия, атр, пномпень, восточноазиатский саммит
В мире, Сергей Лавров, Камбоджа, Россия, АТР, Пномпень, Восточноазиатский саммит
05:36 12.11.2022 (обновлено: 05:37 12.11.2022)
 
Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит

Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, где примет участие в Восточноазиатском саммите

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, где 13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите, передаёт корреспондент РИА Новости.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 09:00
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров
Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона традиционно рассматривает эту площадку как важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности.
Нынешний визит Лаврова в Камбоджу второй за полгода, до этого он приезжал в Пномпень на министерскую встречу ВАС.
После Камбоджи Сергей Лавров направится на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт 15-16 ноября.
12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 02:24
Восточноазиатский саммит
 
В миреСергей ЛавровКамбоджаРоссияАТРПномпеньВосточноазиатский саммит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала