https://ria.ru/20221112/lavrov-1830993823.html

Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит

Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров прибыл в Камбоджу на Восточноазиатский саммит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, где 13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите, передаёт... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T05:36

2022-11-12T05:36

2022-11-12T05:37

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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, где 13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите, передаёт корреспондент РИА Новости.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами.Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона традиционно рассматривает эту площадку как важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности.Нынешний визит Лаврова в Камбоджу второй за полгода, до этого он приезжал в Пномпень на министерскую встречу ВАС.После Камбоджи Сергей Лавров направится на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221110/sammit-1830402861.html

https://ria.ru/20221112/sammit-1830191296.html

камбоджа

россия

атр

пномпень

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в мире, сергей лавров, камбоджа, россия, атр, пномпень, восточноазиатский саммит