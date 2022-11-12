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СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/krym-1831042267.html
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма - РИА Новости, 12.11.2022
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении министру здравоохранения Крыма, который подозревается в сотрудничестве с РФ, сообщает в субботу... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:49
2022-11-12T14:49
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
владимир путин
россия
украина
севастополь
служба безопасности украины
оон
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении министру здравоохранения Крыма, который подозревается в сотрудничестве с РФ, сообщает в субботу пресс-служба ведомства в Telegram-канале.Имя чиновника в СБУ не называется, однако в Telegram-канале ведомства опубликовано фото Константина Скорупского. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле назначил Скорупского главой Минздрава республики."СБУ сообщила о подозрении главе минздрава Крыма", - говорится в сообщении, где добавляется, что подозреваемому инкриминируют "коллаборационную деятельность".Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, украина, севастополь, служба безопасности украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Россия, Украина, Севастополь, Служба безопасности Украины, ООН
14:49 12.11.2022
 
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма

СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении министру здравоохранения Крыма, который подозревается в сотрудничестве с РФ, сообщает в субботу пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Имя чиновника в СБУ не называется, однако в Telegram-канале ведомства опубликовано фото Константина Скорупского. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле назначил Скорупского главой Минздрава республики.
"СБУ сообщила о подозрении главе минздрава Крыма", - говорится в сообщении, где добавляется, что подозреваемому инкриминируют "коллаборационную деятельность".
Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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