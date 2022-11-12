https://ria.ru/20221112/krym-1831042267.html
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма - РИА Новости, 12.11.2022
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении министру здравоохранения Крыма, который подозревается в сотрудничестве с РФ, сообщает в субботу... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:49
2022-11-12T14:49
2022-11-12T14:49
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
владимир путин
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севастополь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении министру здравоохранения Крыма, который подозревается в сотрудничестве с РФ, сообщает в субботу пресс-служба ведомства в Telegram-канале.Имя чиновника в СБУ не называется, однако в Telegram-канале ведомства опубликовано фото Константина Скорупского. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле назначил Скорупского главой Минздрава республики."СБУ сообщила о подозрении главе минздрава Крыма", - говорится в сообщении, где добавляется, что подозреваемому инкриминируют "коллаборационную деятельность".Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, украина, севастополь, служба безопасности украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Россия, Украина, Севастополь, Служба безопасности Украины, ООН
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма
СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма