https://ria.ru/20221112/krym-1831042267.html

СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма

СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма - РИА Новости, 12.11.2022

СБУ сообщила о подозрении в "коллаборационизме" главы Минздрава Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении министру здравоохранения Крыма, который подозревается в сотрудничестве с РФ, сообщает в субботу... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:49

2022-11-12T14:49

2022-11-12T14:49

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

владимир путин

россия

украина

севастополь

служба безопасности украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751872632_0:386:2955:2048_1920x0_80_0_0_0ef9cf3c798c6dbd044261f9bbcca196.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении министру здравоохранения Крыма, который подозревается в сотрудничестве с РФ, сообщает в субботу пресс-служба ведомства в Telegram-канале.Имя чиновника в СБУ не называется, однако в Telegram-канале ведомства опубликовано фото Константина Скорупского. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле назначил Скорупского главой Минздрава республики."СБУ сообщила о подозрении главе минздрава Крыма", - говорится в сообщении, где добавляется, что подозреваемому инкриминируют "коллаборационную деятельность".Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221112/svo-1830993120.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей аксенов (политик), владимир путин, россия, украина, севастополь, служба безопасности украины, оон