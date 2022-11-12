https://ria.ru/20221112/kronshtadt-1830702560.html
Правительство выделило средства на реконструкцию кронштадтского форта
Правительство выделило средства на реконструкцию кронштадтского форта - РИА Новости, 12.11.2022
Правительство выделило средства на реконструкцию кронштадтского форта
Власти выделили средства на реконструкцию кронштадтского форта "Петр I", сообщает сайт кабмина. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T01:23
2022-11-12T01:23
2022-11-12T01:24
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Власти выделили средства на реконструкцию кронштадтского форта "Петр I", сообщает сайт кабмина."Правительство продолжает работу по развитию туристической инфраструктуры России. На реконструкцию кронштадтского форта "Петр I" из резервного фонда кабмина выделено 1,1 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Отмечается, что постройка — объект культурного наследия федерального значения, находится под защитой ЮНЕСКО.После реконструкции сооружение откроется для путешественников и местных жителей. Форт станет частью туристического кластера "Остров фортов", который создается по поручению президента РФ."Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами. Все это позволит создать обширную культурную программу для жителей и гостей города", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, петр i, кронштадт, россия, юнеско
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Петр I, Кронштадт, Россия, ЮНЕСКО
01:23 12.11.2022 (обновлено: 01:24 12.11.2022)
Правительство выделило средства на реконструкцию кронштадтского форта
Кабмин выделил более миллиарда рублей на реконструкцию кронштадтского форта "Петр I"
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Власти выделили средства на реконструкцию кронштадтского форта "Петр I", сообщает сайт кабмина.
"Правительство продолжает работу по развитию туристической инфраструктуры России. На реконструкцию кронштадтского форта "Петр I" из резервного фонда кабмина выделено 1,1 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", — говорится в сообщении.
Отмечается, что постройка — объект культурного наследия федерального значения, находится под защитой ЮНЕСКО
.
После реконструкции сооружение откроется для путешественников и местных жителей. Форт станет частью туристического кластера "Остров фортов", который создается по поручению президента РФ.
"Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами. Все это позволит создать обширную культурную программу для жителей и гостей города", — добавляется в сообщении.