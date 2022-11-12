https://ria.ru/20221112/koronavirus-1831016852.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 34 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 34 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 34 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлен 241 случай COVID-19, госпитализированы 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:40
2022-11-12T11:40
2022-11-12T11:40
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758537_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_4d878cc56014dedd76f5b1ff7660ac3a.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 241 случай COVID-19, госпитализированы 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 241, госпитализировано 34 человека, выздоровел161 человек за сутки, два человека умерли", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 205 новых случая COVID-19.
https://ria.ru/20221112/koronavirus-1831013806.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758537_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_d2a7cecdd80d9ec28193ca1dd43ca0a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 34 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 241 новый случай COVID-19, умерли два человека