https://ria.ru/20221112/koronavirus-1831014278.html

В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 975 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:12

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2022-11-12T11:13

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 975 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 975, госпитализированы 166 человек, выздоровели 436 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 925 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 240 152 случая коронавируса, выздоровели 3 048 814 человек, умерли 46 760 человек.

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1831013806.html

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