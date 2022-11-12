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В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221112/koronavirus-1831014278.html
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 975 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.11.2022
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распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 975 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 975, госпитализированы 166 человек, выздоровели 436 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 925 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 240 152 случая коронавируса, выздоровели 3 048 814 человек, умерли 46 760 человек.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Общество
11:12 12.11.2022 (обновлено: 11:13 12.11.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 975 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в Москве
Машина скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 975 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 975, госпитализированы 166 человек, выздоровели 436 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 925 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 240 152 случая коронавируса, выздоровели 3 048 814 человек, умерли 46 760 человек.
Сотрудник скорой медицинской помощи в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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