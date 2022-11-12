https://ria.ru/20221112/koronavirus-1831013806.html
В России за сутки госпитализировали 1188 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1188 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1188 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 1188 человек с COVID-19, на 4,8% меньше, чем накануне, выздоровели 5717, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:08
2022-11-12T11:08
2022-11-12T11:08
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1188 человек с COVID-19, на 4,8% меньше, чем накануне, выздоровели 5717, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1188 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,8% ... Выздоровело за сутки 5717 человек, или на 8,0% меньше в сравнении с 11 ноября 2022 года", - говорится в сообщении."Выявлено 5514 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 32 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах страны.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1188 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более 5514 новых случаев COVID-19, умерли 62 человека