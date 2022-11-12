https://ria.ru/20221112/koordinatsiya-1831093724.html

Министры финансов и здравоохранения G20 обсудили идею "Фонда пандемий"

Министры финансов и здравоохранения G20 обсудили идею "Фонда пандемий" - РИА Новости, 12.11.2022

Министры финансов и здравоохранения G20 обсудили идею "Фонда пандемий"

Министры финансов и здравоохранения G20 проработали координацию "Фонда пандемий" между ведомствами, это стало одним из главных практических итогов в текущем... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T20:30

2022-11-12T20:30

2022-11-12T20:32

здоровье - общество

антон силуанов

россия

индонезия

большая двадцатка

министерство финансов рф (минфин россии)

воз

саммит g20

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министры финансов и здравоохранения G20 проработали координацию "Фонда пандемий" между ведомствами, это стало одним из главных практических итогов в текущем году, сообщает Минфин РФ.Как следует из сообщения Минфина, совместная встреча министров финансов и здравоохранения G20, которая прошла в преддверии саммита, была посвящена приоритетным результатам работы "двадцатки" в рамках многосторонних усилий по созданию глобальной системы предотвращения, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемии."Первостепенной задачей было наладить координацию между минфинами и минздравами стран "Группы 20" и проработать создание нового механизма финансирования - в виде Фонда финансового посредничества при Всемирном банке (т.н. "Фонд пандемий"). Это стало одним из главных практических и политических итогов председательства Индонезии в "двадцатке" на финансовом треке в текущем году", - говорится в сообщении Минфина.Добавляется, что новый траст-фонд призван дополнить действующую глобальную систему здравоохранения и содействовать мерам по борьбе с новыми угрозами в сфере здравоохранения.Кроме того, главой российского Минфина в рамках встречи была отмечена необходимость предотвращения фрагментации глобальной системы здравоохранения и сохранения в ней центральной роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как отмечается в сообщении, также министр финансов России Антон Силуанов поделился опытом использования "Санитарного щита" для оперативной диагностики инфекционных заболеваний."Полагаем, что аналогичный санитарный щит мог бы быть построен на глобальном уровне", – сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.Он также напомнил о важности сохранения и дальнейшего наращивания многостороннего взаимодействия в сфере здравоохранения."В современном взаимосвязанном мире невозможно обеспечить эпидемиологическую безопасность в отдельно взятой стране, поэтому Россия продолжит оказывать содействие развивающимся странам в борьбе с эпидемиями. За последние два года такая помощь была оказана более чем 60 странам в виде медицинской и технической помощи", - сказал министр.

https://ria.ru/20221112/vzaimodeystvie-1831048922.html

https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html

россия

индонезия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, антон силуанов, россия, индонезия, большая двадцатка, министерство финансов рф (минфин россии), воз, саммит g20