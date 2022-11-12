https://ria.ru/20221112/konsultatsii-1831054902.html

МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции

МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции - РИА Новости, 12.11.2022

МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции

Новые консультации между Россией и ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции могут состояться до конца года, заявил журналистам в субботу... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:12

2022-11-12T16:12

2022-11-12T16:12

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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Новые консультации между Россией и ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции могут состояться до конца года, заявил журналистам в субботу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Вершинин положительно ответил на вопрос о том, можно ли ожидать проведения таких переговоров до конца года.Ранее он заявил, что Россия не удовлетворена тем, как выполняется меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции, и призывает принять меры, обеспечивающие доступ продовольствия из РФ на мировые рынки.

https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html

россия

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