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МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции - РИА Новости, 12.11.2022
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МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции
МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции - РИА Новости, 12.11.2022
МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции
Новые консультации между Россией и ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции могут состояться до конца года, заявил журналистам в субботу... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:12
2022-11-12T16:12
в мире
сергей вершинин
россия
женева (город)
оон
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Новые консультации между Россией и ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции могут состояться до конца года, заявил журналистам в субботу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Вершинин положительно ответил на вопрос о том, можно ли ожидать проведения таких переговоров до конца года.Ранее он заявил, что Россия не удовлетворена тем, как выполняется меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции, и призывает принять меры, обеспечивающие доступ продовольствия из РФ на мировые рынки.
https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html
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в мире, сергей вершинин, россия, женева (город), оон
В мире, Сергей Вершинин, Россия, Женева (город), ООН
16:12 12.11.2022
 
МИД России не исключают новых консультаций с ООН по сельхозпродукции

Замглавы МИД России Вершинин: не исключаются новые консультации с ООН по сельхозпродукции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Новые консультации между Россией и ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции могут состояться до конца года, заявил журналистам в субботу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"В том, что касается выполнения меморандума Россия-секретариат ООН, такие встречи, на мой взгляд, полезны и нужны, тем более что эти договоренности заключены на три года", - сказал дипломат по итогам переговоров РФ-ООН в Женеве.
Вершинин положительно ответил на вопрос о том, можно ли ожидать проведения таких переговоров до конца года.
Ранее он заявил, что Россия не удовлетворена тем, как выполняется меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции, и призывает принять меры, обеспечивающие доступ продовольствия из РФ на мировые рынки.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 01:17
Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки
 
В миреСергей ВершининРоссияЖенева (город)ООН
 
 
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