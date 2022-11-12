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В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/kharkov-1831010852.html
В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева
В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева - РИА Новости, 12.11.2022
В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева
Городские пункты обогрева установят в центральных теплопунктах спальных районов Харькова на Украине, планируется открыть свыше сотни таких пунктов, сообщил мэр... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:38
2022-11-12T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
харьков
киев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Городские пункты обогрева установят в центральных теплопунктах спальных районов Харькова на Украине, планируется открыть свыше сотни таких пунктов, сообщил мэр города Игорь Терехов.Ранее Терехов сообщал, что пункты обогрева в городе создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения."Кроме школ &lt;...&gt; такие пункты будут обустроены в центральных теплопунктах спальных районов. Они будут оборудованы дровяными печами, генераторами для подачи электричества. Там можно будет зарядить свои мобильные телефоны и приготовить себе горячее питье. Таких пунктов будет более ста", - сообщил Терехов видео, опубликованном в Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях. По его словам, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221109/otklyuchenie-1830105525.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
10:38 12.11.2022
 
В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева

Мэр Харькова Терехов: в городе откроют более ста городских пунктов обогрева

© AP Photo / Bernat ArmangueНа одной из улиц Харькова
На одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
На одной из улиц Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Городские пункты обогрева установят в центральных теплопунктах спальных районов Харькова на Украине, планируется открыть свыше сотни таких пунктов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее Терехов сообщал, что пункты обогрева в городе создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения.
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"Кроме школ <...> такие пункты будут обустроены в центральных теплопунктах спальных районов. Они будут оборудованы дровяными печами, генераторами для подачи электричества. Там можно будет зарядить свои мобильные телефоны и приготовить себе горячее питье. Таких пунктов будет более ста", - сообщил Терехов видео, опубликованном в Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях. По его словам, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковКиевВооруженные силы РФ
 
 
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