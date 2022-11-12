https://ria.ru/20221112/kharkov-1831010852.html

В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева

В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева - РИА Новости, 12.11.2022

В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева

Городские пункты обогрева установят в центральных теплопунктах спальных районов Харькова на Украине, планируется открыть свыше сотни таких пунктов, сообщил мэр... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:38

2022-11-12T10:38

2022-11-12T10:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Городские пункты обогрева установят в центральных теплопунктах спальных районов Харькова на Украине, планируется открыть свыше сотни таких пунктов, сообщил мэр города Игорь Терехов.Ранее Терехов сообщал, что пункты обогрева в городе создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения."Кроме школ <...> такие пункты будут обустроены в центральных теплопунктах спальных районов. Они будут оборудованы дровяными печами, генераторами для подачи электричества. Там можно будет зарядить свои мобильные телефоны и приготовить себе горячее питье. Таких пунктов будет более ста", - сообщил Терехов видео, опубликованном в Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях. По его словам, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221109/otklyuchenie-1830105525.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830745573.html

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харьков

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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф