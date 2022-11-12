В Харькове откроют более ста городских пунктов обогрева
Мэр Харькова Терехов: в городе откроют более ста городских пунктов обогрева
© AP Photo / Bernat ArmangueНа одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
На одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Городские пункты обогрева установят в центральных теплопунктах спальных районов Харькова на Украине, планируется открыть свыше сотни таких пунктов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее Терехов сообщал, что пункты обогрева в городе создадут на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения.
"Кроме школ <...> такие пункты будут обустроены в центральных теплопунктах спальных районов. Они будут оборудованы дровяными печами, генераторами для подачи электричества. Там можно будет зарядить свои мобильные телефоны и приготовить себе горячее питье. Таких пунктов будет более ста", - сообщил Терехов видео, опубликованном в Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях. По его словам, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.