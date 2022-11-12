https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html
"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже
"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже - РИА Новости, 12.11.2022
"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже
Пользователи Twitter активно обсуждают фотографии, сделанные во время прибытия главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в столицу Камбоджи... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T20:08
2022-11-12T20:08
2022-11-12T21:13
в мире
джо байден
сергей лавров
сша
пномпень
камбоджа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831094849_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_ff6de67868fdc1bc90b8da5d7eba4eb3.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают фотографии, сделанные во время прибытия главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в столицу Камбоджи Пномпень.Один из пользователей опубликовал два кадра: на первом — российский дипломат спускается по трапу самолета, на втором — то же самое делает американский лидер. Лаврову при этом подали трап с красным ковром на ступеньках, а Байдену — без покрытия, отметил комментатор.Под постом собралось много желающих обсудить эту деталь."Может они испугались, что Байден споткнется и упадет?" — предположил один из читателей."Уверен, это сделали в целях безопасности самого президента", — сыронизировал пользователь."Так и кто из них в изоляции?" — задался вопросом другой."Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено", — пошутил еще один читатель.В субботу глава МИД России прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите. В аэропорту министра встречали камбоджийские военные в парадных мундирах, а также актеры в костюмах павлинов. Байден прилетел в Пномпень на саммит АСЕАН — США за некоторое время до этого. Самолеты делегаций двух стран были припаркованы в противоположных концах аэродрома.По пути из аэропорта кортежи политиков проехали по центральной улице города, названной в честь России. Бульвар получил такое название в благодарность за помощь Камбодже от СССР в XX веке. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке. В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.
https://ria.ru/20221112/bayden-1831074845.html
https://ria.ru/20221112/asean-1831069873.html
https://ria.ru/20221112/rossiya-1830938520.html
сша
пномпень
камбоджа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831094849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65fcda9050128f5ca147385664270834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сергей лавров, сша, пномпень, камбоджа, россия
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, США, Пномпень, Камбоджа, Россия
20:08 12.11.2022 (обновлено: 21:13 12.11.2022)
"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже
Пользователи Twitter указали на отличие трапов самолетов Лаврова и Байдена в Камбодже
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
активно обсуждают фотографии, сделанные во время прибытия главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в столицу Камбоджи Пномпень.
Один из пользователей опубликовал два кадра: на первом — российский дипломат спускается по трапу самолета, на втором — то же самое делает американский лидер. Лаврову при этом подали трап с красным ковром на ступеньках, а Байдену — без покрытия, отметил комментатор.
Под постом собралось много желающих обсудить эту деталь.
"Может они испугались, что Байден споткнется и упадет?" — предположил один из читателей.
"Уверен, что ковер небезопасен для Байдена, все-таки у него не самые лучшие отношения с лестницами", — написал второй.
"Уверен, это сделали в целях безопасности самого президента", — сыронизировал пользователь.
"Так и кто из них в изоляции?" — задался вопросом другой.
"Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено", — пошутил еще один читатель.
В субботу глава МИД России прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите
. В аэропорту министра встречали камбоджийские военные в парадных мундирах, а также актеры в костюмах павлинов. Байден прилетел в Пномпень на саммит АСЕАН — США за некоторое время до этого. Самолеты делегаций двух стран были припаркованы в противоположных концах аэродрома.
По пути из аэропорта кортежи политиков проехали по центральной улице города, названной в честь России. Бульвар получил такое название в благодарность за помощь Камбодже от СССР
в XX веке.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке. В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.