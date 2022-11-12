https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html

"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже

"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже - РИА Новости, 12.11.2022

"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже

Пользователи Twitter активно обсуждают фотографии, сделанные во время прибытия главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в столицу Камбоджи... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T20:08

2022-11-12T20:08

2022-11-12T21:13

в мире

джо байден

сергей лавров

сша

пномпень

камбоджа

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают фотографии, сделанные во время прибытия главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в столицу Камбоджи Пномпень.Один из пользователей опубликовал два кадра: на первом — российский дипломат спускается по трапу самолета, на втором — то же самое делает американский лидер. Лаврову при этом подали трап с красным ковром на ступеньках, а Байдену — без покрытия, отметил комментатор.Под постом собралось много желающих обсудить эту деталь."Может они испугались, что Байден споткнется и упадет?" — предположил один из читателей."Уверен, это сделали в целях безопасности самого президента", — сыронизировал пользователь."Так и кто из них в изоляции?" — задался вопросом другой."Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено", — пошутил еще один читатель.В субботу глава МИД России прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите. В аэропорту министра встречали камбоджийские военные в парадных мундирах, а также актеры в костюмах павлинов. Байден прилетел в Пномпень на саммит АСЕАН — США за некоторое время до этого. Самолеты делегаций двух стран были припаркованы в противоположных концах аэродрома.По пути из аэропорта кортежи политиков проехали по центральной улице города, названной в честь России. Бульвар получил такое название в благодарность за помощь Камбодже от СССР в XX веке. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке. В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.

https://ria.ru/20221112/bayden-1831074845.html

https://ria.ru/20221112/asean-1831069873.html

https://ria.ru/20221112/rossiya-1830938520.html

сша

пномпень

камбоджа

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сергей лавров, сша, пномпень, камбоджа, россия