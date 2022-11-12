https://ria.ru/20221112/kakhovka-1831040438.html

Украинские войска продолжают артобстрел Новой Каховки

Украинские войска продолжают артобстрел Новой Каховки - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска продолжают артобстрел Новой Каховки

Украинские войска продолжают артобстрел центральных районов города Новая Каховка, жители города находятся в убежищах, сообщил РИА Новости глава городской... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:38

2022-11-12T14:38

2022-11-12T14:38

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают артобстрел центральных районов города Новая Каховка, жители города находятся в убежищах, сообщил РИА Новости глава городской администрации Владимир Леонтьев."Обстрел центра города продолжается. Люди находятся в убежищах", - сообщил Леонтьев.По его словам, артиллерийский обстрел начался в момент выезда автобусов МЧС с центральной площади города, где находится центр сбора жителей Новокаховского района, желающих выехать в другие регионы России в связи с обострением военной ситуации и участившимися обстрелами города."Выехали прямо под обстрелами… И до сих пор обстрелы продолжаются", - сказал Леонтьев.

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область