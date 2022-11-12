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Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги - РИА Новости, 12.11.2022
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Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги - РИА Новости, 12.11.2022
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги
Правительство России одобрило возможность подачи документов, получение повесток и уведомлений в суд через госуслуги при согласии граждан, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:11
2022-11-12T13:11
россия
госуслуги
технологии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило возможность подачи документов, получение повесток и уведомлений в суд через госуслуги при согласии граждан, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает возможность дистанционно принимать участие в судебных заседаниях, а также подавать документы, получать повестки и уведомления в суд через госуслуги при согласии граждан.
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россия, госуслуги, технологии
Россия, Госуслуги, Технологии
13:11 12.11.2022
 
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги

Правительство одобрило возможность подачи документов в суд через госуслуги

© РИА Новости / Владимир Трефилов Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
 Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило возможность подачи документов, получение повесток и уведомлений в суд через госуслуги при согласии граждан, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект предусматривает возможность дистанционно принимать участие в судебных заседаниях, а также подавать документы, получать повестки и уведомления в суд через госуслуги при согласии граждан.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:14
На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка
 
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