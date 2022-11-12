https://ria.ru/20221112/gosuslugi-1831027813.html

Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги

Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги - РИА Новости, 12.11.2022

Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги

Правительство России одобрило возможность подачи документов, получение повесток и уведомлений в суд через госуслуги при согласии граждан, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:11

2022-11-12T13:11

2022-11-12T13:11

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило возможность подачи документов, получение повесток и уведомлений в суд через госуслуги при согласии граждан, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает возможность дистанционно принимать участие в судебных заседаниях, а также подавать документы, получать повестки и уведомления в суд через госуслуги при согласии граждан.

https://ria.ru/20221101/rebenok-1828363399.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госуслуги, технологии