https://ria.ru/20221112/gosuslugi-1831027813.html
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги - РИА Новости, 12.11.2022
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги
Правительство России одобрило возможность подачи документов, получение повесток и уведомлений в суд через госуслуги при согласии граждан, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:11
2022-11-12T13:11
2022-11-12T13:11
россия
госуслуги
технологии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило возможность подачи документов, получение повесток и уведомлений в суд через госуслуги при согласии граждан, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает возможность дистанционно принимать участие в судебных заседаниях, а также подавать документы, получать повестки и уведомления в суд через госуслуги при согласии граждан.
https://ria.ru/20221101/rebenok-1828363399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госуслуги, технологии
Россия, Госуслуги, Технологии
Правительство разрешило подавать документы в суд через госуслуги
Правительство одобрило возможность подачи документов в суд через госуслуги