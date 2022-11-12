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Турция активизировала работы по доставке черноморского газа - РИА Новости, 12.11.2022
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Турция активизировала работы по доставке черноморского газа
Турция активизировала работы по доставке черноморского газа - РИА Новости, 12.11.2022
Турция активизировала работы по доставке черноморского газа
Турция активизировала работы по доставке черноморского газа в систему страны, рассчитывает начать использовать ее в следующем году, сообщил президент страны... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:44
2022-11-12T16:44
экономика
турция
черное море
россия
природный газ
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Турция активизировала работы по доставке черноморского газа в систему страны, рассчитывает начать использовать ее в следующем году, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил ранее Эрдоган. Турция добычей черноморского газа намерена частично покрыть потребности в топливе. Основным поставщиком газа в Турцию является Россия."Мы ускорили работы по поставкам природного газа с Черноморского месторождения отечественному потребителю. На суше и на море работают 7 тысяч человек. Мы создаем энергетическую базу на глубине 2,2 тысячи метров под морским дном. Надеюсь, мы начнем использовать этот газ в следующем году. Это будет самое быстро освоенное морское газовое месторождение в мире. Мы также предпринимаем шаги для превращения Турции в энергетический центр по добыче природного газа. Наши суточные мощности по вводу природного газа достигли 360 миллионов кубометров. Благодаря нашим хранилищам природного газа мы смогли удовлетворить внезапное повышение спроса на использование газа, не нагружая систему", - сказал президент на церемонии начала поставок природного газа по трубопроводу, проложенному в ряде черноморских провинций Турции.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221109/gaz-1830119986.html
https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
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экономика, турция, черное море, россия, природный газ
Экономика, Турция, Черное море, Россия, Природный газ
16:44 12.11.2022
 
Турция активизировала работы по доставке черноморского газа

Эрдоган: Турция активизировала работы по доставке черноморского газа в систему страны

© Фото : TurkStreamТрубы для строительства газопровода в Турции
Трубы для строительства газопровода в Турции - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : TurkStream
Трубы для строительства газопровода в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Турция активизировала работы по доставке черноморского газа в систему страны, рассчитывает начать использовать ее в следующем году, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил ранее Эрдоган. Турция добычей черноморского газа намерена частично покрыть потребности в топливе. Основным поставщиком газа в Турцию является Россия.
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"Мы ускорили работы по поставкам природного газа с Черноморского месторождения отечественному потребителю. На суше и на море работают 7 тысяч человек. Мы создаем энергетическую базу на глубине 2,2 тысячи метров под морским дном. Надеюсь, мы начнем использовать этот газ в следующем году. Это будет самое быстро освоенное морское газовое месторождение в мире. Мы также предпринимаем шаги для превращения Турции в энергетический центр по добыче природного газа. Наши суточные мощности по вводу природного газа достигли 360 миллионов кубометров. Благодаря нашим хранилищам природного газа мы смогли удовлетворить внезапное повышение спроса на использование газа, не нагружая систему", - сказал президент на церемонии начала поставок природного газа по трубопроводу, проложенному в ряде черноморских провинций Турции.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
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ЭкономикаТурцияЧерное мореРоссияПриродный газ
 
 
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