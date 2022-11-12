https://ria.ru/20221112/g20-1831071894.html

Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати"

Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати" - РИА Новости, 12.11.2022

Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на G20 заявил, что в РФ наблюдают неблагоприятные тенденции к политизации работы... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:41

2022-11-12T17:41

2022-11-12T19:25

михаил мурашко

сергей лавров

россия

большая двадцатка

в мире

здоровье - общество

саммит g20

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на G20 заявил, что в РФ наблюдают неблагоприятные тенденции к политизации работы профильных советов "Группы двадцати".Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.При сохранении тенденции преобладания политических вопросов над отраслевыми рискуем не достичь поставленных задач – укрепление глобальной архитектуры здравоохранения и достижение наивысшего уровня здоровья населения мира, подчеркнул министр РФ."В контексте построения регионального и глобального сотрудничества поддерживаем предложение "Группы двадцати" о продлении мандата рабочей целевой группы "Группы двадцати" на последующий год", - сказал Мурашко. Он отметил, что в РФ видят главную задачу в укреплении сотрудничества "Группы двадцати" с международными партнерами по вопросам повышения готовности и реагирования на антропонозные инфекции и обмена лучшими национальными практиками.

https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html

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михаил мурашко, сергей лавров, россия, большая двадцатка, в мире, здоровье - общество, саммит g20