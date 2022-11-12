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Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати" - РИА Новости, 12.11.2022
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Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати"
Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати" - РИА Новости, 12.11.2022
Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на G20 заявил, что в РФ наблюдают неблагоприятные тенденции к политизации работы... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:41
2022-11-12T19:25
михаил мурашко
сергей лавров
россия
большая двадцатка
в мире
здоровье - общество
саммит g20
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на G20 заявил, что в РФ наблюдают неблагоприятные тенденции к политизации работы профильных советов "Группы двадцати".Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.При сохранении тенденции преобладания политических вопросов над отраслевыми рискуем не достичь поставленных задач – укрепление глобальной архитектуры здравоохранения и достижение наивысшего уровня здоровья населения мира, подчеркнул министр РФ."В контексте построения регионального и глобального сотрудничества поддерживаем предложение "Группы двадцати" о продлении мандата рабочей целевой группы "Группы двадцати" на последующий год", - сказал Мурашко. Он отметил, что в РФ видят главную задачу в укреплении сотрудничества "Группы двадцати" с международными партнерами по вопросам повышения готовности и реагирования на антропонозные инфекции и обмена лучшими национальными практиками.
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михаил мурашко, сергей лавров, россия, большая двадцатка, в мире, здоровье - общество, саммит g20
Михаил Мурашко, Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, В мире, Здоровье - Общество, Саммит G20
17:41 12.11.2022 (обновлено: 19:25 12.11.2022)
 
Мурашко заявил о тренде политизации работы "Группы двадцати"

Мурашко: в России наблюдают тренд политизации работы советов "Группы двадцати"

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на G20 заявил, что в РФ наблюдают неблагоприятные тенденции к политизации работы профильных советов "Группы двадцати".
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.
"Хотел бы отметить, что наблюдаем неблагоприятные тенденции к политизации работы профильных советов "Группы двадцати", в частности совета министров здравоохранения, что является недопустимым и нивелирует достигаемые договоренности", - сказал Мурашко, выступая по видео-конференц-связи.
При сохранении тенденции преобладания политических вопросов над отраслевыми рискуем не достичь поставленных задач – укрепление глобальной архитектуры здравоохранения и достижение наивысшего уровня здоровья населения мира, подчеркнул министр РФ.
"В контексте построения регионального и глобального сотрудничества поддерживаем предложение "Группы двадцати" о продлении мандата рабочей целевой группы "Группы двадцати" на последующий год", - сказал Мурашко. Он отметил, что в РФ видят главную задачу в укреплении сотрудничества "Группы двадцати" с международными партнерами по вопросам повышения готовности и реагирования на антропонозные инфекции и обмена лучшими национальными практиками.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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