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Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции - РИА Новости, 12.11.2022
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Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции
Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции - РИА Новости, 12.11.2022
Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции
Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу.
2022-11-12T19:19
2022-11-12T19:19
видео
фермеры
сша
бизнес
инфляция
экономика
молоко
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Особенно это касается тех предприятий, которые занимаются только молочным животноводством. Фермеры, выращивающие, например, кукурузу или соевые бобы, еще могут держаться на плаву из-за роста рыночных цен на эти культуры.
сша
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Ольга Кожухова
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Удар по "молочке", или Как бизнес фермеров в США страдает из-за инфляции
Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу. Особенно это касается тех предприятий, которые занимаются только молочным животноводством. Фермеры, выращивающие, например, кукурузу или соевые бобы, еще могут держаться на плаву из-за роста рыночных цен на эти культуры.
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видео, фермеры, сша, бизнес, инфляция, экономика, молоко, видео
Видео, фермеры, США, Бизнес, Инфляция, Экономика, Молоко
Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции
Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу.
2022-11-12T19:19
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19:19 12.11.2022
 

Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции

Читать ria.ru в
Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу.
Особенно это касается тех предприятий, которые занимаются только молочным животноводством. Фермеры, выращивающие, например, кукурузу или соевые бобы, еще могут держаться на плаву из-за роста рыночных цен на эти культуры.
 
ВидеофермерыСШАБизнесИнфляцияЭкономикаМолоко
 
 
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