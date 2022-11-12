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Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции
Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции - РИА Новости, 12.11.2022
Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции
Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу.
2022-11-12T19:19
2022-11-12T19:19
2022-11-12T19:19
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фермеры
сша
бизнес
инфляция
экономика
молоко
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Особенно это касается тех предприятий, которые занимаются только молочным животноводством. Фермеры, выращивающие, например, кукурузу или соевые бобы, еще могут держаться на плаву из-за роста рыночных цен на эти культуры.
сша
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Удар по "молочке", или Как бизнес фермеров в США страдает из-за инфляции
Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу. Особенно это касается тех предприятий, которые занимаются только молочным животноводством. Фермеры, выращивающие, например, кукурузу или соевые бобы, еще могут держаться на плаву из-за роста рыночных цен на эти культуры.
2022-11-12T19:19
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, фермеры, США, Бизнес, Инфляция, Экономика, Молоко
Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции
Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу.