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Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции

Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции - РИА Новости, 12.11.2022

Удар по "молочке": фермеры в США страдают из-за инфляции

Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу.

2022-11-12T19:19

2022-11-12T19:19

2022-11-12T19:19

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фермеры

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инфляция

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Особенно это касается тех предприятий, которые занимаются только молочным животноводством. Фермеры, выращивающие, например, кукурузу или соевые бобы, еще могут держаться на плаву из-за роста рыночных цен на эти культуры.

сша

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по "молочке", или Как бизнес фермеров в США страдает из-за инфляции Фермеры американского штата Висконсин испытывают трудности из-за непростой экономической ситуации в стране. Рост цен и эксплуатационных расходов ставит их бизнес под угрозу. Особенно это касается тех предприятий, которые занимаются только молочным животноводством. Фермеры, выращивающие, например, кукурузу или соевые бобы, еще могут держаться на плаву из-за роста рыночных цен на эти культуры. 2022-11-12T19:19 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, фермеры, сша, бизнес, инфляция, экономика, молоко, видео