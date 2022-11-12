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Балицкий заявил о защищенности границ Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2022
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Балицкий заявил о защищенности границ Запорожской области
Балицкий заявил о защищенности границ Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2022
Балицкий заявил о защищенности границ Запорожской области
Границы Запорожской области надежно защищены, планов по эвакуации населения нет, потому что для этого нет причин, заявил в Telegram-канале временно исполняющий... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:21
2022-11-12T18:17
запорожская область
евгений балицкий
владимир рогов
безопасность
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Границы Запорожской области надежно защищены, планов по эвакуации населения нет, потому что для этого нет причин, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий."Необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, заведомо пытаясь посеять панику и дестабилизировать обстановку, — не что иное, как агония и скрытие истинного положения дел киевского руководства", — написал он.Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие. "Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме. Мы с вами всегда на связи", — подчеркнул Балицкий.Вопрос о возможной эвакуации населения Запорожской области возник на фоне ситуации в соседней Херсонской, где власти организовали вывоз людей с правого берега, так как им постоянно угрожали украинские обстрелы.По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинское командование может перебросить с Херсонского направления на Запорожское значительные резервы, что грозит обострением ситуации на этом участке фронта.На этой неделе командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин заявил, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. К началу ноября с правобережья эвакуировали 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по рубежу Днепра. Операция завершилась 11 ноября и прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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запорожская область, евгений балицкий, владимир рогов, безопасность
Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Безопасность
16:21 12.11.2022 (обновлено: 18:17 12.11.2022)
 
Балицкий заявил о защищенности границ Запорожской области

Балицкий: планов по эвакуации из Запорожской области нет, границы региона защищены

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Границы Запорожской области надежно защищены, планов по эвакуации населения нет, потому что для этого нет причин, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.
"Необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда, заведомо пытаясь посеять панику и дестабилизировать обстановку, — не что иное, как агония и скрытие истинного положения дел киевского руководства", — написал он.
Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие.
"Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме. Мы с вами всегда на связи", — подчеркнул Балицкий.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
Вопрос о возможной эвакуации населения Запорожской области возник на фоне ситуации в соседней Херсонской, где власти организовали вывоз людей с правого берега, так как им постоянно угрожали украинские обстрелы.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинское командование может перебросить с Херсонского направления на Запорожское значительные резервы, что грозит обострением ситуации на этом участке фронта.
На этой неделе командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин заявил, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. К началу ноября с правобережья эвакуировали 115 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по рубежу Днепра. Операция завершилась 11 ноября и прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 10:09Специальная военная операция на Украине
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Запорожская областьЕвгений БалицкийВладимир РоговБезопасность
 
 
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