https://ria.ru/20221112/energosnabzhenie-1831079186.html
В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор
В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор - РИА Новости, 12.11.2022
В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор
Энергоснабжение восстановили в Глушковском районе после повреждения подстанции украинскими силовиками, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:31
2022-11-12T18:31
2022-11-12T18:54
происшествия
роман старовойт
курская область
глушковский район
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение восстановили в Глушковском районе после повреждения подстанции украинскими силовиками, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет. По его словам, из-за повреждений часть домов осталась без энергоснабжения."Электроснабжение в Глушковском районе восстановлено", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
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курская область
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происшествия, роман старовойт, курская область, глушковский район
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Глушковский район
18:31 12.11.2022 (обновлено: 18:54 12.11.2022)
В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор
Курский губернатор Старовойт: энергоснабжение в Глушковском районе восстановили