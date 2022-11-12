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В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор - РИА Новости, 12.11.2022
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В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор
В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор - РИА Новости, 12.11.2022
В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор
Энергоснабжение восстановили в Глушковском районе после повреждения подстанции украинскими силовиками, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:31
2022-11-12T18:54
происшествия
роман старовойт
курская область
глушковский район
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение восстановили в Глушковском районе после повреждения подстанции украинскими силовиками, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет. По его словам, из-за повреждений часть домов осталась без энергоснабжения."Электроснабжение в Глушковском районе восстановлено", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
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происшествия, роман старовойт, курская область, глушковский район
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Глушковский район
18:31 12.11.2022 (обновлено: 18:54 12.11.2022)
 
В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор

Курский губернатор Старовойт: энергоснабжение в Глушковском районе восстановили

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Электрическая подстанция. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение восстановили в Глушковском районе после повреждения подстанции украинскими силовиками, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Ранее губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет. По его словам, из-за повреждений часть домов осталась без энергоснабжения.
"Электроснабжение в Глушковском районе восстановлено", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
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ПроисшествияРоман СтаровойтКурская областьГлушковский район
 
 
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