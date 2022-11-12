https://ria.ru/20221112/energosnabzhenie-1831079186.html

В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор

В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор - РИА Новости, 12.11.2022

В Глушковском районе восстановили электричество, сообщил курский губернатор

Энергоснабжение восстановили в Глушковском районе после повреждения подстанции украинскими силовиками, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:31

2022-11-12T18:31

2022-11-12T18:54

происшествия

роман старовойт

курская область

глушковский район

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение восстановили в Глушковском районе после повреждения подстанции украинскими силовиками, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет. По его словам, из-за повреждений часть домов осталась без энергоснабжения."Электроснабжение в Глушковском районе восстановлено", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20221110/podryv-1830546807.html

курская область

глушковский район

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происшествия, роман старовойт, курская область, глушковский район