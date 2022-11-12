https://ria.ru/20221112/dvizhenie-1831046021.html

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно - РИА Новости, 12.11.2022

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое прерывали на время ремонта, сообщается в Telegram-канале Минтранса. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:15

2022-11-12T15:15

2022-11-12T15:49

россия

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое прерывали на время ремонта, сообщается в Telegram-канале Минтранса.Мост закрыли для автобусов и легковушек с четырех утра, окончание работ планировалось на 16:00."Сегодня в 14:30 мск, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузовиков его откроют не раньше декабря.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.

https://ria.ru/20221112/most-1830992809.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту