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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно - РИА Новости, 12.11.2022
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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно - РИА Новости, 12.11.2022
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно
На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое прерывали на время ремонта, сообщается в Telegram-канале Минтранса. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:15
2022-11-12T15:49
россия
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое прерывали на время ремонта, сообщается в Telegram-канале Минтранса.Мост закрыли для автобусов и легковушек с четырех утра, окончание работ планировалось на 16:00."Сегодня в 14:30 мск, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузовиков его откроют не раньше декабря.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
https://ria.ru/20221112/most-1830992809.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Россия, Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
15:15 12.11.2022 (обновлено: 15:49 12.11.2022)
 
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновили досрочно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Восстановительные работы на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое прерывали на время ремонта, сообщается в Telegram-канале Минтранса.
Мост закрыли для автобусов и легковушек с четырех утра, окончание работ планировалось на 16:00.
"Сегодня в 14:30 мск, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.
Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузовиков его откроют не раньше декабря.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
Строители на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 04:13
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту
 
РоссияРеспублика КрымКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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