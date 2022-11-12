15:15 12.11.2022 (обновлено: 15:49 12.11.2022)
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно
Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновили досрочно
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Крымском мосту досрочно возобновилось автомобильное движение, которое прерывали на время ремонта, сообщается в Telegram-канале Минтранса.
Мост закрыли для автобусов и легковушек с четырех утра, окончание работ планировалось на 16:00.
"Сегодня в 14:30 мск, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в публикации.
Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузовиков его откроют не раньше декабря.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.