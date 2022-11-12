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ВСУ снова выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/donetsk-1831056477.html
ВСУ снова выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО "Град"
ВСУ снова выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ снова выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО "Град"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:18
2022-11-12T16:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее в субботу представительство зафиксировало три обстрела Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град", в ходе которых за 17 минут по городу выпустили 32 ракеты.
https://ria.ru/20221112/donetsk-1831046700.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
16:18 12.11.2022
 
ВСУ снова выпустили по Донецку 12 ракет из РСЗО "Град"

Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Донецк, выпустив 12 ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство зафиксировало три обстрела Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град", в ходе которых за 17 минут по городу выпустили 32 ракеты.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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