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Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/donetsk-1831051298.html
Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили в общей сложности 22 ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:56
2022-11-12T15:56
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 22 ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.22 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ21 "Град"; 15.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град" , - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстрелах Куйбышевского района пострадали два мирных жителя. Штаб территориальной обороны ДНР позже сообщил, что мужчина в Куйбышевском районе Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221112/donetsk-1831046700.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
15:56 12.11.2022
 
Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 22 ракеты из РСЗО "Град" по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 22 ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.22 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ21 "Град"; 15.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град" , - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстрелах Куйбышевского района пострадали два мирных жителя. Штаб территориальной обороны ДНР позже сообщил, что мужчина в Куйбышевском районе Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККПроисшествия
 
 
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