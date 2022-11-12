Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 22 ракеты из РСЗО "Град" по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 22 ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.22 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ21 "Град"; 15.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град" , - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстрелах Куйбышевского района пострадали два мирных жителя. Штаб территориальной обороны ДНР позже сообщил, что мужчина в Куйбышевском районе Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.