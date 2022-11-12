https://ria.ru/20221112/donetsk-1831051298.html

Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска выпустили еще 22 ракеты из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили в общей сложности 22 ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:56

2022-11-12T15:56

2022-11-12T15:56

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 22 ракеты из РСЗО "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.22 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ21 "Град"; 15.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град" , - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстрелах Куйбышевского района пострадали два мирных жителя. Штаб территориальной обороны ДНР позже сообщил, что мужчина в Куйбышевском районе Донецка подорвался на противопехотной мине "Лепесток".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221112/donetsk-1831046700.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия