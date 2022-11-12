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Украинские войска обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 13.58 выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:22

2022-11-12T14:22

2022-11-12T14:24

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.58 выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.58 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке украинские войска выпустили в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины