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Украинские войска обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 13.58 выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:22
2022-11-12T14:22
2022-11-12T14:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.58 выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.58 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке украинские войска выпустили в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:22 12.11.2022 (обновлено: 14:24 12.11.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 ракет из "Града" по Куйбышевскому району Донецка