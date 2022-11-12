https://ria.ru/20221112/dnr-1831084023.html
ВСУ трижды за 20 минут обстреляли Горловку
ВСУ трижды за 20 минут обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ трижды за 20 минут обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:14
2022-11-12T19:14
2022-11-12T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Горловку за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.14 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 18.37 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК, Стирол
ВСУ трижды за 20 минут обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ трижды обстреляли Горловку за 20 минут