https://ria.ru/20221112/dnr-1831084023.html

ВСУ трижды за 20 минут обстреляли Горловку

ВСУ трижды за 20 минут обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ трижды за 20 минут обстреляли Горловку

Украинские войска трижды обстреляли Горловку за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:14

2022-11-12T19:14

2022-11-12T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

калининский район

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Горловку за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.14 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 18.37 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк, стирол